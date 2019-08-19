- Родители восстали: боевики «ЛНР» хотят отнять у детей школу и превратить ее в казарму16:45
- Зеленский рассказал, о чем договорился с Израилем16:30
- Кравчук оценил идею о предоставлении украинского гражданства для россиян16:10
- В Украине жена премьер-министра Израиля бросила хлеб на землю15:35
- «Применяли трофейную технику»: в «ДНР» паника из-за доказательств против РФ по Иловайску15:00
- Поверья и традиции на Яблочный Спас14:40
- В Донецке появится памятник Николаю II14:20
- Эксперт рассказал, сколько украинцы будут платить за газ14:04
- «Похоже на суп с галушками»: Экологи объяснили нашествие медуз в Херсонской области13:45
- «Не удастся...». У Зеленского сделали важное заявление про войну с Россией13:30
Зеленский рассказал, о чем договорился с Израилем
Президент Владимир Зеленский заявил, что договорился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху решить проблему с отказами на въезд украинцам в Израиль.
Об этом он сказал на совместной с Нетаньяху пресс-конференции в понедельник в Киеве, сообщает корреспондент "Европейской правды", передает УП.
"В последнее время наши государства активно сотрудничают и в миграционной сфере. Речь идет о многочисленных отказах гражданам Украины на въезд в Израиль", - сказал Зеленский.
"Мы договорились окончательно решить эту проблему. Граждане обоих государств должны максимально пользоваться преимуществами безвизового режима, а украинские граждане не должны тысячами задерживаться на границе Израиля", - сообщил президент.
В июле МВД Украины и Израиля подписали Декларацию об интенсификации сотрудничества, которая должна помочь преодолеть кризис в связи с массовым отказом во въезде гражданам обеих стран.
По статистике Госпогранслужбы, 4,5 тысячи граждан Украины получили отказ в пересечении границы в 2017 году, 3,5 тысячи украинцев не пропустили в 2018 году, а за первую половину 2019 года посетить Израиль не смогли 2,5 тысячи украинцев.
Ранее Министерство иностранных дел Украины заявило, что не исключает возможности отмены безвизового режима с Израилем, если права украинских туристов и путешественников продолжат систематически нарушаться на границе.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, премьер-министр, Израиль, договор, Зеленский
- Путин на встрече с премьер-министром Израиля вел себя очень нервно (ВИДЕО)
- В Украине жена премьер-министра Израиля бросила хлеб на землю
- Истерика случилась у жены премьера по дороге к Зеленскому: «Пустите!»
- Собака премьера Израиля набросилась на высокопоставленных гостей
- Менеджер Алекса Леапаи хочет за бой против Кличко семизначный гонорар
- Как будут решаться вопросы трудоустройства украинцев, когда не будет центров занятости (ВИДЕО)
- Родители восстали: боевики «ЛНР» хотят отнять у детей школу и превратить ее в казарму16:45
- В Донецке заработал железнодорожный вокзал16:40
- «Применяли трофейную технику»: в «ДНР» паника из-за доказательств против РФ по Иловайску15:00
- В Донецке появится памятник Николаю II14:20
- Члены НВФ срывают работу украинской стороны возле моста в Станице Луганской13:00
- Оккупанты РФ устроили "бойню" на Донбассе, атакуя ВСУ из гранатометов и БМП: детали11:46
- «Сработали сигналки во дворах»: Дончан разбудили мощные разрывы11:00
- Жители Донецка подняли «кипишь»: в город зашла новая ЧВК, ситуация очень неспокойная08:12
- "Общество ужаснется", - Мирослав Гай рассказал правду про не боевые потери ВСУ22:34
- Катастрофа МН17 на Донбассе: в сеть попало видео с интересным признанием пропагандиста ДНР21:20
- Родители восстали: боевики «ЛНР» хотят отнять у детей школу и превратить ее в казарму16:45
- В Донецке заработал железнодорожный вокзал16:40
- Зеленский рассказал, о чем договорился с Израилем16:30
- Кравчук оценил идею о предоставлении украинского гражданства для россиян16:10
- Путин срочно летит во Францию: озвучена главная тема переговоров с Макроном15:48
- В Украине жена премьер-министра Израиля бросила хлеб на землю15:35
- Ученые выяснили, чем опасна работа в офисе15:15
- «Применяли трофейную технику»: в «ДНР» паника из-за доказательств против РФ по Иловайску15:00
- Поверья и традиции на Яблочный Спас14:40
- В Донецке появится памятник Николаю II14:20
- Ученые выяснили, чем опасна работа в офисе15:15
- В Украине расширили список бесплатных медикаментов09:45
- Медики рассказали, кому нужно пить вдвое больше воды08:48
- Названы самые мстительные знаки Зодиака20:49
- Без амнистии не обойтись: Безсмертный о возвращении Донбасса19:25
- "Все погибли!" Обнародованы шокирующие данные разведки США о Чернобыле 19:00
- Будущее Украины под вопросом: астролог предрек большую опасность18:24
- Еда из супермаркетов опасна для здоровья17:30
- Польша может навсегда отказаться от украинцев: «заработки закончились»17:06
- 14 дней до конца света: сбывается тяжелое пророчество о втором пришествии Иисуса Христа16:04
- В "ДНР" готовят волну террора "как у Путина" - Донецк онемел от такой инициативы
- Боец "Айдара" из Израиля рассказал, за что воюет на Донбассе: это должен увидеть каждый украинец
- «Скоро вернется домой, в Россию!»: Пушилин сделал заявление о будущем Донбасса
- Дважды предал Украину: в Сети "всплыла" история экс-милиционера из Харькова, ликвидированного на Донбассе
- В "ДНР" устроили облаву на водителей маршруток
- Зеленский нанес Путину колоссальный удар - эксперт
- Объявление в "ДНР" "взорвало" Интернет, сепаратисты впали в ступор: "А Путин говорил другое"
- В Донецк зашла таинственная ЧВК, город напуган: "Патрули везде, мотаются бронированные КамАЗы"
- В Донецке боевики закрывают пункты обналичивания денег
- Убегайте и не возвращайтесь. Жизни не будет: В «ДНР» на пунктах пропуска с РФ огромные очереди