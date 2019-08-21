Прощальный подарок от Гройсмана: украинцам раздадут деньги ко Дню независимости

21.08.2019 14:15

Кабинет министров Украины ко Дню Независимости запланировал выплатить денежные премии некоторым категориям населения. К примеру, вознаграждение получат семьяи погибших участников АТО и пострадавших защитников. Общая сумма единовременного пособия, которую выделил Кабмин, составляет 18 миллионов 600 тысяч гривен. Об этом сообщает издание «Апостроф» со ссылкой на правительственный портал.

К Кабинету Министров присоединились и власти Киева. Они также окажут финансовую поддержку отдельным категориям социально незащищенных слоев населения.

Кто и какие суммы получит от Кабинета Министров

семьи 11 погибших воинов получат 13 миллионов гривен;

11 бойцов, которые получили инвалидность на Донбассе, получат 5 миллионов 600 тысяч гривен.

По информации заместителя председателя КГГА Марины Хонды, единовременную материальную помощь получат 336 430 жителей Киева. Выплаты получат представители 21 льготной категории.

Кто и сколько получит помощи от КГГА

В размере 500 гривен:

дети-сироты и ребята, над которыми установлена опека;

киевляне - члены семей лиц, погибших в акциях протеста в период с 21 ноября 2013 до 21 февраля 2014 года, также семьи лиц, которым посмертно присвоено звание Герой Украины;

киевляне - члены семей лиц, участвовавших и погибших при Антитеррористической операции;

праведники Бабьего Яра;

репрессированные лица;

участники народного ополчения в Киеве, которые участвовали в обороне столицы Украины в период с 11 июля 1941 до 19 сентября 1941;

отцы, матери погибших военнослужащих срочной военной службы.

В размере 330 гривен:

лица с инвалидностью с детства и дети с инвалидностью;

лица, являющиеся получателями государственной социальной помощи;

лица, являющиеся получателями помощи на детей, больных тяжелыми заболеваниями.

В размере 300 гривен:

киевляне, которые получили тяжелые телесные повреждения во время участия в акциях протеста в период с 21 ноября 2013 до 21 февраля 2014;

киевляне, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в антитеррористических операциях и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях.

В размере 290 гривен:

киевляне, которые получили телесные повреждения средней тяжести во время участия в акциях протеста в период с 21 ноября 2013 до 21 февраля 2014 года.

В размере 280 гривен: