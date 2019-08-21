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Прощальный подарок от Гройсмана: украинцам раздадут деньги ко Дню независимости
Кабинет министров Украины ко Дню Независимости запланировал выплатить денежные премии некоторым категориям населения. К примеру, вознаграждение получат семьяи погибших участников АТО и пострадавших защитников. Общая сумма единовременного пособия, которую выделил Кабмин, составляет 18 миллионов 600 тысяч гривен. Об этом сообщает издание «Апостроф» со ссылкой на правительственный портал.
К Кабинету Министров присоединились и власти Киева. Они также окажут финансовую поддержку отдельным категориям социально незащищенных слоев населения.
Кто и какие суммы получит от Кабинета Министров
- семьи 11 погибших воинов получат 13 миллионов гривен;
- 11 бойцов, которые получили инвалидность на Донбассе, получат 5 миллионов 600 тысяч гривен.
По информации заместителя председателя КГГА Марины Хонды, единовременную материальную помощь получат 336 430 жителей Киева. Выплаты получат представители 21 льготной категории.
Кто и сколько получит помощи от КГГА
В размере 500 гривен:
- дети-сироты и ребята, над которыми установлена опека;
- киевляне - члены семей лиц, погибших в акциях протеста в период с 21 ноября 2013 до 21 февраля 2014 года, также семьи лиц, которым посмертно присвоено звание Герой Украины;
- киевляне - члены семей лиц, участвовавших и погибших при Антитеррористической операции;
- праведники Бабьего Яра;
- репрессированные лица;
- участники народного ополчения в Киеве, которые участвовали в обороне столицы Украины в период с 11 июля 1941 до 19 сентября 1941;
- отцы, матери погибших военнослужащих срочной военной службы.
В размере 330 гривен:
- лица с инвалидностью с детства и дети с инвалидностью;
- лица, являющиеся получателями государственной социальной помощи;
- лица, являющиеся получателями помощи на детей, больных тяжелыми заболеваниями.
В размере 300 гривен:
- киевляне, которые получили тяжелые телесные повреждения во время участия в акциях протеста в период с 21 ноября 2013 до 21 февраля 2014;
- киевляне, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в антитеррористических операциях и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях.
В размере 290 гривен:
- киевляне, которые получили телесные повреждения средней тяжести во время участия в акциях протеста в период с 21 ноября 2013 до 21 февраля 2014 года.
В размере 280 гривен:
- киевляне, которые получили легкие телесные повреждения, побои, истязания во время участия в акциях протеста в период с 21 ноября 2013 до 21 февраля 2014;
- неработающие пенсионеры, размер пенсии которых не превышает размера двух прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность;
- лица, являющиеся получателями временной государственной социальной помощи неработающему лицу, которое достигло общего пенсионного возраста, но не получило права на пенсионную выплату;
- лица, являющиеся получателями компенсации за предоставление социальных услуг в соответствии с постановлением КМУ;
- неработающие трудоспособные лица, являющиеся получателями ежемесячной компенсационной выплаты по уходу за лицом с инвалидностью I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста;
- лица, являющиеся получателями ежемесячной денежной помощи лицу, проживающему вместе с лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, который по заключению врачебной комиссии медицинского учреждения нуждается в постоянном постороннем уходе, на уход за ним.
Теги: Донбасс, деньги, День Независимости, Гройсман
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