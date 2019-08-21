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Прощальный подарок от Гройсмана: украинцам раздадут деньги ко Дню независимости

21.08.2019 14:15
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Прощальный подарок от Гройсмана: украинцам раздадут деньги ко Дню независимости

Кабинет министров Украины ко Дню Независимости запланировал выплатить денежные премии некоторым категориям населения. К примеру, вознаграждение получат семьяи погибших участников АТО и пострадавших защитников. Общая сумма единовременного пособия, которую выделил Кабмин, составляет 18 миллионов 600 тысяч гривен. Об этом сообщает издание «Апостроф» со ссылкой на правительственный портал.

К Кабинету Министров присоединились и власти Киева. Они также окажут финансовую поддержку отдельным категориям социально незащищенных слоев населения.

Кто и какие суммы получит от Кабинета Министров

  • семьи 11 погибших воинов получат 13 миллионов гривен;
  • 11 бойцов, которые получили инвалидность на Донбассе, получат 5 миллионов 600 тысяч гривен.

По информации заместителя председателя КГГА Марины Хонды, единовременную материальную помощь получат 336 430 жителей Киева. Выплаты получат представители 21 льготной категории.

Кто и сколько получит помощи от КГГА

В размере 500 гривен:

  • дети-сироты и ребята, над которыми установлена опека;
  • киевляне - члены семей лиц, погибших в акциях протеста в период с 21 ноября 2013 до 21 февраля 2014 года, также семьи лиц, которым посмертно присвоено звание Герой Украины;
  • киевляне - члены семей лиц, участвовавших и погибших при Антитеррористической операции;
  • праведники Бабьего Яра;
  • репрессированные лица;
  • участники народного ополчения в Киеве, которые участвовали в обороне столицы Украины в период с 11 июля 1941 до 19 сентября 1941;
  • отцы, матери погибших военнослужащих срочной военной службы.

В размере 330 гривен:

  • лица с инвалидностью с детства и дети с инвалидностью;
  • лица, являющиеся получателями государственной социальной помощи;
  • лица, являющиеся получателями помощи на детей, больных тяжелыми заболеваниями.

В размере 300 гривен:

  • киевляне, которые получили тяжелые телесные повреждения во время участия в акциях протеста в период с 21 ноября 2013 до 21 февраля 2014;
  • киевляне, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в антитеррористических операциях и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях.

В размере 290 гривен:

  • киевляне, которые получили телесные повреждения средней тяжести во время участия в акциях протеста в период с 21 ноября 2013 до 21 февраля 2014 года.

В размере 280 гривен:

  • киевляне, которые получили легкие телесные повреждения, побои, истязания во время участия в акциях протеста в период с 21 ноября 2013 до 21 февраля 2014;
  • неработающие пенсионеры, размер пенсии которых не превышает размера двух прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность;
  • лица, являющиеся получателями временной государственной социальной помощи неработающему лицу, которое достигло общего пенсионного возраста, но не получило права на пенсионную выплату;
  • лица, являющиеся получателями компенсации за предоставление социальных услуг в соответствии с постановлением КМУ;
  • неработающие трудоспособные лица, являющиеся получателями ежемесячной компенсационной выплаты по уходу за лицом с инвалидностью I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста;
  • лица, являющиеся получателями ежемесячной денежной помощи лицу, проживающему вместе с лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, который по заключению врачебной комиссии медицинского учреждения нуждается в постоянном постороннем уходе, на уход за ним.
Источник: https://from-ua.com 


Теги: Донбасс, деньги, День Независимости, Гройсман
 
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