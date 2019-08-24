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Сумасшедший скандал: в Верховной Раде всплыли "консервы Порошенко"

24.08.2019 22:33
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Сумасшедший скандал: в Верховной Раде всплыли "консервы Порошенко"

Недавно состоялись внеочередные парламентские выборы, которые многие эксперты называют одними из самых грязных в истории нашего государства. Однако грязь не перестает всплывать и по сей день, причем связано это с фракцией скандального экс-президента Украины Петра Порошенко.
Об этом сообщает from-ua.
Как сообщается, фракция бывшего президента Петра Порошенко, который на данный момент может похвастаться неплохой коллекцией уголовных дел в отношении себя, в парламенте начинает разрастаться. В частности, происходит это за счет обманщиков, которые во время предвыборной компании открещивались ото всех политических сил и всячески скрывали свои истинные чувства к на выборах стыдливо прятали от людей свою принадлежность к команде Порошенко.
Сегодня его компания пополнилась еще двумя новобранцами небезответными Алексеем Гончаренко и Андреем Лопушанским, которые пробрались в стройные ряды народных депутатов под видом самовыдвиженцев. Как сказано в публикации: «Достойное начало депутатской каденции».
До этого мы рассказывали о том, что бывший советник нью-йорского мэра Сэм Кислин прилетел в нашу страну для участия в расследовании вороха уголовных дел в отношении экс-гаранта Порошенко. Он рассказал о таких масштабах коррупции, что побледнели даже видавшие всякое следователи.
Кислин назвал Петра Порошенко человеком, который ищет выгоду везде, и даже окрестил его «самым коррумпированным в стране». Его жадность такова, что американец вообще не понимает, как такого человека выбрали на пост президента. Сэм подчеркнул, что Порошенко запускал руки везде, где только можно, и брал участие во всех возможных схемах.



Теги: Донбасс, скандал, консервы, Верховная Рада, Порошенко
 
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