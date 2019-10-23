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«Слуги народа» будут получать кэш за «правильное» нажатие кнопок
Как передает replyua.net, политолог Алексей Голобуцкий в своем блоге пишет о том, что скандал из-за «поощрения» депутата «Слуги народа» на 50 тысяч и скандал из-за «поощрения» более десятка депутатов «Слуги народа» на 30 тысяч продолжает разгораться.
Политолог подчеркивает, теперь, когда все больше народных депутатов понимают, что за одно голосование они действительно вполне могут получить и 30, и 50 тысяч, а не давить кнопки бесплатно и в сопровождении угроз и рецензий от председателя фракции и спикера, то настроение и мотивация кардинально же меняется. Теперь сам собой возникает вопрос: как быстро будет «монетизирована» вся фракция «Слуги народа» и пройдел ли этот процесс поголовно?
Алексей Голобуцкий отмечает, уже с первых дней работы нового парламента читалась процедура тотальной оплаты за голосование, было очевидно, что этот процесс неизбежный, предположения касались только сроков. Ну вот: конец октября, процесс набирает обороты. Точка невозврата уже точно пройдена. Читайте также – Коломойский жестко высказался о министрах в правительстве Гончарука.
Источник: https://replyua.net
Теги: Донбасс, скандал, Верховная Рада, Слуга народа
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