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«Слуги народа» будут получать кэш за «правильное» нажатие кнопок

23.10.2019 11:45
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«Слуги народа» будут получать кэш за «правильное» нажатие кнопок

Как передает replyua.net, политолог Алексей Голобуцкий в своем блоге пишет о том, что скандал из-за «поощрения» депутата «Слуги народа» на 50 тысяч и скандал из-за «поощрения» более десятка депутатов «Слуги народа» на 30 тысяч продолжает разгораться.

Политолог подчеркивает, теперь, когда все больше народных депутатов понимают, что за одно голосование они действительно вполне могут получить и 30, и 50 тысяч, а не давить кнопки бесплатно и в сопровождении угроз и рецензий от председателя фракции и спикера, то настроение и мотивация кардинально же меняется. Теперь сам собой возникает вопрос: как быстро будет «монетизирована» вся фракция «Слуги народа» и пройдел ли этот процесс поголовно?

Алексей Голобуцкий отмечает, уже с первых дней работы нового парламента читалась процедура тотальной оплаты за голосование, было очевидно, что этот процесс неизбежный, предположения касались только сроков. Ну вот: конец октября, процесс набирает обороты. Точка невозврата уже точно пройдена. Читайте также – Коломойский жестко высказался о министрах в правительстве Гончарука.

Источник: https://replyua.net 



Теги: Донбасс, скандал, Верховная Рада, Слуга народа
 
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