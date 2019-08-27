- Гороскоп на 27 августа: Львам нельзя искать простых путей, а Девам нужно работать в команде07:48
- Погода в сентябре 2019 года: прогноз синоптиков и народные приметы22:35
- "Иначе быть не должно": у Зеленского решили судьбу русского языка21:42
- Портников назвал три направления, по которым нужно работать, чтобы Украина стала действительно независимым государством21:20
- Печальный результат "хлебного перемирия": штаб сообщил, сколько бойцов ВСУ погибло за последний месяц 20:15
- Украинцам рассказали, как изменится в будущем скорая помощь19:45
- Разумков рассказал, какие комитеты в Раде получат оппозиционеры19:20
- Пушилин запретил своим «чиновникам» выезжать из ОРДО19:02
- Этого так долго ждали! Новый указ Зеленского существенно облегчит жизнь18:45
- Стефанчук прокомментировал подготовку закона о сокращении числа нардепов18:00
Гороскоп на 27 августа: Львам нельзя искать простых путей, а Девам нужно работать в команде
В этот период многих ждут всплески энергии и потенциала. Хотите знать, что вас ждет 27 августа?
Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кого ждет большой объем работы, кто сможет стать лидером, а кому нужно отдохнуть у воды.
Овен
День плодотворной работы. Будьте готовы к тому, что лениться вам не позволят. Работы будет много, но заниматься ей вам понравится. Не бойтесь трудностей и смело шагайте в сторону новых побед.
Телец
Сложными задачами вас не напугать, и это прекрасно. Ведь впереди новые жизненные уроки. Обойтись без трудностей не получится, но не стоит останавливаться на полпути.
Близнецы
Окружающим интересно за вами наблюдать, поэтому сейчас вы часто будете оказываться в центре внимания. Используйте это для достижения желаемых целей. Не бойтесь публичных выступлений.
Рак
Ваша интуиция сейчас откроет перед вами практически любые двери. Не бойтесь действовать импульсивно и резко, в этот период именно такая тактика поможет не остаться в тени.
Лев
День будет удачным, но только в том случае, если вы будете вести себя мудро и находчиво. Не ищите простых путей в решении своих проблем. Лучше проявите изобретательность и креатив.
Дева
Сейчас вам лучше работать в команде. С поддержкой единомышленников вам будет гораздо проще закончить нужный объем работы. Не пытайтесь брать на себя все дела одновременно, это только испортит вашу репутацию.
Весы
Смелые фантазии и необычные идеи откроют перед вами новые горизонты. Идите вперед и осваивайте новые маршруты. Сейчас начинается очень увлекательный период вашей жизни, будьте готовы к приключениям.
Скорпион
Вы сейчас можете чувствовать себя особенно важным и нужным человеком. Вам может захотеться заняться чем-то полезным: благотворительностью, помощью кому-то из знакомых и так далее. Не сдерживайте эти порывы.
Стрелец
В этот день не ждите больших успехов. Но сейчас вы можете заложить надежный фундамент для будущих свершений. Продумайте свои планы и загляните в список дел. Скорее всего, его нужно будет подкорректировать.
Козерог
Сейчас вы можете легко находить необычные решения для самых непростых задач. Окружающие будут видеть в вас лидера и это поможет поднять самооценку. Не теряйте опыт, который получите в этот период. Он вам пригодится.
Водолей
Сейчас многое зависит от правильного впечатления. Не пытайтесь изображать кого-то чужого, просто ведите себя естественно. Ваше природное очарование и харизма сделают все сами. Вам нужно просто расслабиться и не мешать им.
Рыбы
Вы будете с легкостью переступать через все преграды. Это поможет поднять настроение как себе, так и окружающим. Уделите время отдыху на природе или у воды, это очень важно для вашего морального здоровья.
Теги: Донбасс, гороскоп, знаки Зодиака, астрологический прогноз
- Какие знаки зодиака самые глазливые
- Успех в 2019 году: каким знакам Зодиака повезет, гороскоп Павла Глобы
- Пять вещей, которые необходимо сделать каждому знаку Зодиака в июне
- Ракам не стоит ограничивать себя в желаниях: гороскоп на 15 апреля
- Ярко и необычно: этим Знакам Зодиака 2019 год обещает много счастья
- Самые лучшие жены по знаку Зодиака
- В Донецке в помещении «Амстора» открыли «новый» торговый центр08:09
- В Ясиноватой боевики "ДНР" расстреляли друг друга, много погибших07:28
- Печальный результат "хлебного перемирия": штаб сообщил, сколько бойцов ВСУ погибло за последний месяц 20:15
- Пушилин запретил своим «чиновникам» выезжать из ОРДО19:02
- Боевики на Донбассе шесть раз обстреляли позиции ВСУ, ранен военный17:40
- В бою Горловкой погиб командир взвода батальона «Айдар»11:02
- «В Донецке нет ни комендантского часа, ни военных»: глава Донецкой ОГА дал реальную «пощечину» главарям «ДНР»10:08
- На блокпосту под Мариуполем нацгвардейцы открыли огонь по автомобилю08:05
- «Мы долго думали»: Пушилин пообещал восстановить два важных объекта в Донецке07:28
- Тревожные новости с Донбасса: много раненых и погибших20:20
- В Донецке в помещении «Амстора» открыли «новый» торговый центр08:09
- Гороскоп на 27 августа: Львам нельзя искать простых путей, а Девам нужно работать в команде07:48
- В Ясиноватой боевики "ДНР" расстреляли друг друга, много погибших07:28
- Погода в сентябре 2019 года: прогноз синоптиков и народные приметы22:35
- Медики рассказали, как побороть хроническую усталость22:13
- "Иначе быть не должно": у Зеленского решили судьбу русского языка21:42
- Портников назвал три направления, по которым нужно работать, чтобы Украина стала действительно независимым государством21:20
- РФ готовит ответ на испытание новой ракеты в США20:48
- Печальный результат "хлебного перемирия": штаб сообщил, сколько бойцов ВСУ погибло за последний месяц 20:15
- В Беларуси готовятся "снять" Лукашенко: СМИ назвали имя нового президента 20:00
- Медики рассказали, как побороть хроническую усталость22:13
- За какие услуги украинцам теперь не надо платить в больницах: полный СПИСОК16:30
- Названы продукты, которые могут спровоцировать инсульт16:00
- Уже официально известно, кто сядет в кресло Ульяны Супрун14:06
- Сколько часов сна помогут избежать болезней сердца и инсульта11:31
- Вот как правильно проверить на свежесть куриное филе08:45
- Врачи подсказали, какие зубные пасты вызывают кариес08:35
- Медики развеяли главный миф о домашних солениях07:10
- Ученые назвали ранний симптом рака поджелудочной железы19:43
- Ученые назвали «самую страшную» группу крови18:20
- Выступление Зеленского в День Независимости омрачила кровавая провокация. ВИДЕО
- Зеленский принял неожиданное решение: «Теперь официально каждый год украинцы будут…»
- Тревожные новости с Донбасса: много раненых и погибших
- Порошенко перед уходом подложил Зеленскому "свинью": план реванша
- «Мы долго думали»: Пушилин пообещал восстановить два важных объекта в Донецке
- Уже официально известно, кто сядет в кресло Ульяны Супрун
- Атака на Зеленского и революция в Раде: главное за последние часы
- Кабмин подарил еще два года школьникам: кого это коснется
- Пушилин пошел на отчаянные меры: главарь "ДНР" издал громкий "указ" и обещает много денег
- "Поэтому его тут и нет", - Зеленский отличился оригинальная шуткой про Януковича в День Независимости