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У Зеленского окончательно определились с проблемой Крыма
Постоянный представитель президента в АР Крым Антон Кориневич заявил, что в ближайшее время украинские власти не будут поставлять пресную воду на полуостров по Северо-Крымскому каналу, пишет from-ua.
Представитель Владимира Зеленского подчеркнул, что пока ни о какой подаче питьевой воды крымчанам не может быть и речи. Он поддержал решение о блокировке канала, как средству давления на российскую власть. Антон Кориневич уверен, что оккупанты тоже не планируют менять свою позицию по Крыму и отказываться о своих притязаний на территорию Украины.
«Мне кажется, что это неуместно. Позиция по непоставкам воды по Северо-Крымскому каналу в Крым является правильной и верной. Украина должна использовать механизмы для давления на государство — оккупанта. Для государства-оккупанта это вопрос, безусловно, является важным, потому что это, собственно говоря, хозяйственная деятельность на территории Крыма. Но я не думаю, что в ближайшее время мы получим какие-то изменения в этом подходе. Мы не можем говорить о подаче воды. Я считаю, что это однозначная позиция», – объяснил спецпредставитель.
Он добавил, что сотрудники Офиса президента также рассмотрели вопрос с поставками электроэнергии в Крым. В этой сфере меры останутся такими же, как и с водой.
В сети многие украинцы поддержали идею изолировать оккупированный Крым от украинских ресурсов. Они напомнили, что жители полуострова смогут получить все это обратно — достаточно снова вернуться в состав Украины. А помогать россиянам Владимиру Зеленскому незачем:
«Наконец-то))) и електрику тоже обрезать. Кричали что хотят в Россию, пусть там и будут»; «Каждый за свой поступок должен нести ответственность, потому что наши поступки формируют мир»; «Если им плохо пусть возвращаются, нашли способ, как уйти, есть способ, как вернуться, возвращайтесь»; «Воды для населения хватает! А обслуживать военную базу и экономику кримваша должен оккупант! Всьохарашо!!!»; «Согласно международным правилам — оккупант сам обеспечивает захваченную территорию.. украл коня — корми его»; «Крым наш, если Россия отдаст, а они хитрожопые хотят нашей воды, света, а деньги платить будут люди кому: Украине или России, на кой это нам, они оккупировали — пусть и обеспечивают».
Теги: Донбасс, Крым, вода, Зеленский
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