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Неожиданный соперник для Усика: вместо россиянина – звезда кикбоксинга из Суринама
29.08.2019 18:00
По информации инсайдера The Athletic Майка Коппингера, 33-летний голландец Тайрон Спонг (13-0, 12 КО) попал в шорт-лист возможных соперников Александра Усика (16-0, 12 КО) на дебютный бой украинца в супертяжелом весе. Напомним, этот поединок состоится 12 октября на Wintrust Arena в Чикаго (США).
Тайрон Спонг владеет региональными титулами чемпиона Латинской Америки по версии WBC Latino и WBO Latino в тяжелом весе. Это что касается бокса. Кроме того, уроженец Суринама Спонг по прозвищу Король ринга был чемпионом мира по кикбоксингу и тайскому боксу.
Источник : https://www.segodnya
Теги: Донбасс, бокс, чемпион, кикбоксинг
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