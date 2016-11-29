Холифилд намерен возобновить карьеру

29.11.2016 20:55

Легендарный экс-чемпион мира Эвандер Холифилд (44-10-2, 28 КО) может возобновить выступления на профессиональном ринге.

54-летний Эвандер Холифилд может возобновить карьеру. Такая сенсационная новость пришла сегодня из Дании, где легендарному американцу и намерены организовать бой.

Дело в том, что бывший соперник Холифилда – Брайан Нильсен, ныне ведает делами другого экс-оппонента американца – Шермана Уильямса (38-15-2, 20 КО). Последний, несмотря на солидный возраст (44 года), продолжает активные выступления. 3 декабря в датском Орхусе у него запланирован поединок против ноунейма Матеуса Осорио (9-2, 9 КО).

В случае победы, Брайан Нильсен намерен организовать своему подопечному повторный бой против Холифилда. Ранее боксеры уже встречались, и тогда поединок был признан несостоявшимся, ввиду сильного рассечения Эвандера.

Что касается реакции самого Холифилда, то он уже дал предварительное согласие на такой файт, однако на определенных финансовых условиях. Добавим, что живая легенда супертяжелого веса не появлялся в ринге с 2011-го года, когда техническим нокаутом одолел Брайана Нильсена (64-3, 43 КО).

Напомним, что Холифилд является одним из лучших боксеров последних десятилетий. В 90-х годах он становился абсолютным чемпионом в тяжелом и супертяжелом весе. Его бои против Майка Тайсона, Леннокса Льюиса вошли в золотую коллекцию мирового бокса.

Источник: korrespondent.net.