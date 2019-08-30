Последние новости раздела
- В Украине проведут перепись населения16:25
- Електронні закупівлі - за завищеними цінами 15:38
- Зеленский срочно позвонил Путину: это скрывают, подробности слили в сеть14:57
- Вакарчук жестко прокомментировал первое заседание Рады, бросив камень в адрес "Слуги народа"14:01
- Кто и зачем устроил панику из-за обмена пленных с РФ: Дейнега озвучил неприятную правду12:40
- У Зеленского опровергли обмен пленными с Россией11:18
- Большой обмен начался: узники Кремля возвращаются домой в Украину09:28
- Гороскоп на 30 августа: Львов ждет неудача, а Водолеи смогут произвести впечатление07:52
- В Днепре взорвали банкомат ПриватБанка22:00
- Зеленский решил добиться сокращения количества нардепов21:20
В Украине проведут перепись населения
30.08.2019 16:25
Новый Кабинет Министров Украины изучает возможность проведения переписи населения в 2019 году. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
Так, глава правительства отметил:
«Она уже инициирована, запланирована на декабрь следующего года. Была. Но мы изучаем возможность провести ее в этом году».
Гончарук добавил, что планы провести перепись в конце 2020 года были связаны с тем, что в Украине осенью 2019-го должны были состояться очередные парламентские выборы и уточнил:
«Выборов теперь не будет, по крайней мере, парламентских точно».
По вопросу проведения местных выборов осенью 2019-го Гончарук ответил:
«Я не знаю. Я думаю, что нет, но решение не я принимаю… Ведется дискуссия».
Теги: Украина, Донбасс, премьер-министр, перепись населения
- Житель Донецка рассказал, чем его разочаровал «ДонМак»16:48
- Боевики ОРДЛО готовятся к проведению масштабных учений15:52
- Боевики вместо демонтажа установили новые фортификации в Станице Луганской15:16
- Боевики «ДНР» обратились за прогнозами к гадалкам14:41
- В зоне ООС НВФ открыли огонь: погиб боец ВСУ14:21
- Главари ОРЛО объяснили на какие услуги ЖКХ повысят тарифы13:38
- Боевики "порадовали" ВСУ на Донбассе в день обмена12:20
- Пристайко озвучил сроки, когда решится ситуация на Донбассе12:02
- В Шахтерске на шахте «Шахтерская-Глубокая» пострадал горнорабочий11:41
- Смертельный бой на Донбассе: плененный боевик раскрыл важную информацию10:59
- Названы знаки Зодиака, которым сказочно повезет в сентябре: «большая прибыль и не только»17:13
- Житель Донецка рассказал, чем его разочаровал «ДонМак»16:48
- В Украине проведут перепись населения16:25
- Названы имена, обладатели которых живут дольше остальных16:09
- Боевики ОРДЛО готовятся к проведению масштабных учений15:52
- Електронні закупівлі - за завищеними цінами 15:38
- Боевики вместо демонтажа установили новые фортификации в Станице Луганской15:16
- Зеленский срочно позвонил Путину: это скрывают, подробности слили в сеть14:57
- Боевики «ДНР» обратились за прогнозами к гадалкам14:41
- Нидерланды определились с местом проведения Евровидения14:30
- Названы знаки Зодиака, которым сказочно повезет в сентябре: «большая прибыль и не только»17:13
- Названы имена, обладатели которых живут дольше остальных16:09
- Електронні закупівлі - за завищеними цінами 15:38
- Черная луна 30 августа: астрологи советуют навести порядок в жизни13:42
- Эксперты назвали главные признаки того, что женщина вам изменяет21:40
- В Украине увеличилось количество новорожденных с синдромом Дауна08:40
- Астрологи "вычислили" самую необычную женщину по знаку Зодиака22:38
- Четыре способа избавиться от головной боли без лекарств19:46
- Невакцинированным детям не будут запрещать посещать учебные заведения15:46
- Цены на молочку осенью вырастут как минимум на 5 процентов - аналитики14:46
- Смертельный бой на Донбассе: плененный боевик раскрыл важную информацию
- Шуфрич сцепился с Разумковым в новой Раде: украинцы в ярости, «как на базаре»
- Трупы оккупантов увезли в Россию: Москва попыталась скрыть тяжелые потери на Донбассе, но правда вскрылась
- «Ждем»: Супрун исполнила мечту миллионов украинцев, официальное заявление
- В Украине изменились условия выплат пенсий переселенцам
- Предатель ВСУ Мединский признал, что боевики "ЛДНР" пытают людей - скандальные кадры с "Россия 24". ВИДЕО
- В Ясиноватой боевики "ДНР" расстреляли друг друга, много погибших
- Вакарчук жестко прокомментировал первое заседание Рады, бросив камень в адрес "Слуги народа"
- Зеленский провел судьбоносную встречу: одно «но» разрушило все надежды украинцев
- Пристайко озвучил сроки, когда решится ситуация на Донбассе