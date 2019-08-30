В Украине проведут перепись населения

30.08.2019 16:25

Новый Кабинет Министров Украины изучает возможность проведения переписи населения в 2019 году. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Так, глава правительства отметил:

«Она уже инициирована, запланирована на декабрь следующего года. Была. Но мы изучаем возможность провести ее в этом году».

Гончарук добавил, что планы провести перепись в конце 2020 года были связаны с тем, что в Украине осенью 2019-го должны были состояться очередные парламентские выборы и уточнил:

«Выборов теперь не будет, по крайней мере, парламентских точно».

По вопросу проведения местных выборов осенью 2019-го Гончарук ответил:

«Я не знаю. Я думаю, что нет, но решение не я принимаю… Ведется дискуссия».