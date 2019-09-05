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"Скоро финал": Путин рассказал чем закончится противостояние Украины и России
Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал обмен пленными между Россией и Украиной.
"Достаточно сложно было принимать решение по конкретным людям, но подходим к финалу", – сказал он в ходе Восточного экономического форума в российском Владивостоке.
По его словам, обмен задержанными между Россией и Украиной будет масштабным. "Это хороший шаг к нормализации отношений", – заверил глава РФ.
Также Путин заявил, что, скорее всего, обмен будет произведен в ближайшее время.
"Мы две части одного и того же народа. Нормализация неизбежна. В ближайшей перспективе все будет зависеть от действующего украинского руководства", — резюмировал он.
Все эти заявления прозвучали на фоне знакового сигнала из Киева. В частности, речь идет о том, что Киевский апелляционный суд решил освободить из-под стражи фигуранта по делу сбитого MH17 Владимира Цемаха.
Дело в том, что 30 августа стало известно, что Россия затягивает обмен пленными и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена. Президент РФ Владимир Путин якобы требует выдачи на обмен именно Владимира Цемаха.
Ранее российские СМИ запустили информацию со ссылкой на источники, что переговоры по обмену продолжатся 7 сентября. Никакого официального подтверждения этим данным нет.
Также утверждается, что при обмене украинских пленных на российских может быть использована новая схема, при которой осужденные вернутся на родину с копиями их уголовных дел, а за преступления их осудят заочно.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин
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