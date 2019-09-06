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Александр Вилкул и Колесников сбежали из Украины. Что произошло?
Только после потери Вилкулом и Колесниковым депутатского статуса им объявили подозрения и начали процедуру розыска. Генеральная прокуратура сообщила о подозрении бывшим депутатам Верховной Рады Александру Вилкулу и Дмитрию Колесникову. Об этом сообщил бывший Генпрокурор Юрий Луценко, которому в 2018 году Парламент отказал в снятии неприкосновенности с этих депутатов, пишет Диалог.UA.
Вилкул и Колесников не переизбрались на выборах 21 июля и потеряли депутатский иммунитет. "Бывших народных депутатов Вилкула и Колесникова год назад взяли под защиту регламентный комитет и ВР, не дав разрешения на привлечение к уголовной ответственности. И только после потери ими депутатского статуса вчера им объявили подозрения и начали процедуру розыска", - говорится в "Фейсбуке" Луценко. По версии следствия, в 2011-2012 годах Александр Вилкул, будучи председателем Днепропетровской ОГА, выдал распоряжение о незаконном изменении целевого назначения земельных участков холхозов "Катериновский" и имени Горького общей площадью около 21 га для расширения карьера Орджоникидзевского ГОКа. Сейчас там находятся горные отвалы. Убытки оцениваются в 12 млн гривен.
Кроме того, в августе 2012 года Вилкул, как утверждает прокуратура, изменил целевое назначение 45 га сельскохозяйственных земель ООО "Арт Ленд". Из пашни они стали пастбищем (хотя по закону ее сначала нужно законсервировать на три года, чего не было сделано), а потом - землей промышленного назначения. Убытки оцениваются в 5 млн гривен. Дело квалифицировали по ст. 190 Уголовного кодекса.
Что касается Дмитрия Колесникова, ему вменяют причастность к отчуждению производственного и лабораторно-бытового корпуса Института трубной промышленности имени Осады по ул. Писаржевского, 1а в Днепре площадью почти 7 тыс. кв. м и списанию находившегося там оборудования. Произошло это в период, когда Колесников возглавлял Государственное агентство Украины по управлению государственными корпоративными правами и имуществом (существовало в 2010-2012 годах). По информации ГПУ, Колесников подписал изменения в перечень имущества, которое не включается в целостный имущественный комплекс, а также решение о переименовании помещений производственного корпуса № 1 на спортивно-оздоровительный корпус, а помещение лабораторно-бытового корпуса - на корпус общественного питания. Следствие считает, что это было сделано "для маскировки истинной функции, которые могли выполнять два производственных корпуса государственного предприятия особого стратегического значения". По его словам, в результате действий Колесникова произошло фактически уничтожение оборонного предприятия, которое участвовало в производстве ракет "Смерч", "Ураган", "Град". Инкриминируемые Колесникову действия сделали возможным беспрепятственное незаконное отчуждение цехов, рыночная стоимость которых на тот момент составляла 16 млн 701 тыс. грн. Позже Днепропетровский городской совет продал на аукционе предприятие менее чем за 5 млн грн. После этой приватизации промышленный потенциал предприятия был уничтожен, станки вырезаны, лаборатория ликвидирована.
Теги: Донбасс, Генеральная прокуратура, подозреваемый, Вилкул
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