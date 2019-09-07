- «До победы еще очень далеко. Враг силен» — первые слова Сенцова после возвращения15:38
- Медведчук обратился к украинцам: "Я бог, только я решаю кто выйдет из плена, а кто будет сидеть"15:13
- Россия срочно подняла боевую авиацию в сторону Украины - что происходит14:28
- Путин принял громкое решение по Сенцову и еще 10 политзаключенным украинцам13:49
- Спецборт РФ Ту-204 приземлился в аэропорту Киева. ВИДЕО12:48
- «Вероятно, следуют во «Внуково»: Украинские моряки покинули СИЗО «Лефортово»12:11
- Появились кадры прощания с парамедиком "Азова", погибшим на Светлодарской дуге. ВИДЕО11:52
- 7 сентября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать11:28
- Адвокат Виктор Рыбин сделал важное заявление по обмену пленными09:32
- Источник: В СИЗО Лефортово пригнали два тонированных автобуса, что-то начинается09:10
Медведчук обратился к украинцам: "Я бог, только я решаю кто выйдет из плена, а кто будет сидеть"
Лидер "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук сейчас пытается убедить общественность, что якобы активно участвовал в обмене пленных между Украиной и РФ. Медведчуку помогает пиариться известный кремлевский политолог Алексей Чеснаков, передает "Диалог.UA".
Сегодня, 7 сентября, состоялось грандиозное событие - Киев и Москва обменялись пленными. В Украину уже прибыли 35 бывших узников Кремля, включая моряков, Олега Сенцова, Романа Сущенко и других. Это стало возможным благодаря договоренности президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина. При этом Медведчука демонстративно выбросили из процесса. Это стало для него сокрушительным ударом. Дело в том, что Медведчук долгие годы старательно строил себе репутацию единственного украинского политика, способного договариваться с Кремлем. Теперь этот миф разрушен.
Теги: Донбасс, обращение, Медведчук, пленные
- "Мне жаль Украину": жена Медведчука в восторге от нового скандального фильма с Путиным
- Медведчук: Вывести меня из переговорного процесса априори невозможно
- Наболело! Творческие союзы Донбасса обратились с открытым письмом к президенту
- "Побольше цинизма, Владимир Владимирович", - журнал "Красная бурда" потроллил Путина
- Кум Путина Медведчук раскритиковал "нормандский формат"
- Собранные поклонниками деньги Жанна Фриске получит слишком поздно
- В «ДНР» бюджетникам задерживают зарплату14:49
- «Так и живем»: Ходаковский показал будни НВФ «Восток»14:12
- Боевики «ДНР» в районе н.п. Пикузы глушат беспилотники наблюдателей СММ ОБСЕ13:31
- «В Горловке пропускают средне, на "Перлыне" много пеших»: ситуация на КПП ОРДО13:10
- В Донецке при взрыве взрывного устройства травмирован «полицейский»12:30
- Появились кадры прощания с парамедиком "Азова", погибшим на Светлодарской дуге. ВИДЕО11:52
- "Перемешали тела с землей": ВСУ уничтожили позицию "ДНР" с 12 боевиками, кадры сокрушительного удара11:10
- Боевики «ДНР» подогнали к н.п. Петровское траншеекопатель10:49
- Атаки боевиков "ЛДНР" гремят по всему фронту: что задумала Россия на Донбассе накануне обмена10:31
- Ситуация на КПВВ Украины: на «Новотрицком» много машин10:12
- «До победы еще очень далеко. Враг силен» — первые слова Сенцова после возвращения15:38
- Медведчук обратился к украинцам: "Я бог, только я решаю кто выйдет из плена, а кто будет сидеть"15:13
- В «ДНР» бюджетникам задерживают зарплату14:49
- Россия срочно подняла боевую авиацию в сторону Украины - что происходит14:28
- «Так и живем»: Ходаковский показал будни НВФ «Восток»14:12
- Путин принял громкое решение по Сенцову и еще 10 политзаключенным украинцам13:49
- Боевики «ДНР» в районе н.п. Пикузы глушат беспилотники наблюдателей СММ ОБСЕ13:31
- «В Горловке пропускают средне, на "Перлыне" много пеших»: ситуация на КПП ОРДО13:10
- Спецборт РФ Ту-204 приземлился в аэропорту Киева. ВИДЕО12:48
- В Донецке при взрыве взрывного устройства травмирован «полицейский»12:30
- 12 типов мужчин, за которых категорически нельзя выходить замуж20:31
- 7 - 27 сентября: период широкой светлой жизненной полосы для трех знаков Зодиака 19:14
- Пройтись щеткой по организму! Названы продукты, хорошо очищающие печень от токсинов17:35
- У Зеленского появился шанс прекратить конфликт на Донбассе: «не закончится, пока не приедет…»16:06
- "Привет, сепар, хочу сыграть с тобой в игру", - Серж Марко открыл горькую правду о "перемирии"14:10
- Эксперты изучили мнения жителей Донбасса относительно реинтеграции13:30
- "Отдавая Цемаха Путину, мы "убиваем" тысячи человек", - Фурса призвал готовиться к худшему12:36
- Пониженное давление: врачи назвали новую опасность22:15
- Специальный астропрогноз на несколько лет вперед для всех знаков Зодиака18:25
- Самые вредные продукты для зубной эмали18:00
- Расшифровано поразительное пророчество Ванги о Зеленском: такого поворота событий никто не ожидает
- Масштабный протест начался в Украине, обстановка накаляется: кадры происходящего
- Названы четыре главные сплетницы по знаку Зодиака
- В Горловке внезапно умерли 56 человек
- «Мощные бахи и залпы»: дончане сообщают о начале боя в северной части города
- Под Донецком что-то происходит: боевики активно стягивают военную технику под Горловку
- 12 типов мужчин, за которых категорически нельзя выходить замуж
- Лукашенко в ауте после закрытия границы с Украиной: все оказалось ложью
- Военная операция ВСУ к северу от Донецка: боевики срочно стягивают бронетехнику под Горловку
- Легендарного советского актера парализовало: состояние крайне тяжелое