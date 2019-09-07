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Медведчук обратился к украинцам: "Я бог, только я решаю кто выйдет из плена, а кто будет сидеть"

07.09.2019 15:13
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Медведчук обратился к украинцам: "Я бог, только я решаю кто выйдет из плена, а кто будет сидеть"

Лидер "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук сейчас пытается убедить общественность, что якобы активно участвовал в обмене пленных между Украиной и РФ. Медведчуку помогает пиариться известный кремлевский политолог Алексей Чеснаков, передает "Диалог.UA".
Сегодня, 7 сентября, состоялось грандиозное событие - Киев и Москва обменялись пленными. В Украину уже прибыли 35 бывших узников Кремля, включая моряков, Олега Сенцова, Романа Сущенко и других. Это стало возможным благодаря договоренности президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина. При этом Медведчука демонстративно выбросили из процесса. Это стало для него сокрушительным ударом. Дело в том, что Медведчук долгие годы старательно строил себе репутацию единственного украинского политика, способного договариваться с Кремлем. Теперь этот миф разрушен.



Теги: Донбасс, обращение, Медведчук, пленные
 
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