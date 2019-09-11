- Зеленский "заморозил" громкое решение Порошенко по России: никто не понимает, что происходит15:06
- На смену фельдшерам. Кто такие парамедики?13:26
- Вот и дождались: Рябошапка сделал заявление об аресте Порошенко12:49
- «100 грн за пачку». В Украине резко взлетят цены на сигареты: когда и на сколько11:54
- Адвокат «крестного отца ЛНР» назначен на должность в Офис президента11:34
- Переговоры Зеленского с Путиным: США готовятся к "плану Б"11:11
- «Минск-3» или мир за полгода: Возможны ли подвижки по Донбассу10:45
- Между летом и осенью: озвучен свежий прогноз погоды10:33
- Амнистия и русский язык как второй государственный: военная часть конфликта на Донбассе исчерпана09:29
- Влад Росс назвал день в сентябре, когда можно решить все проблемы: другого шанса не будет08:50
Вот и дождались: Рябошапка сделал заявление об аресте Порошенко
Действующий Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка рассказал о своих намерениях потребовать снятия неприкосновенности с определенных депутатов намного раньше, чем соответствующий закон вступит в силу.
Рябошапка ответил на многие вопросы касательно расследований преступлений депутатов, включая вопрос об аресте бывшего президента Украины Петра Порошенко, передает издание akcenty.
Ему задали вопрос, будет ли Рябошапка обращаться с просьбой к Парлпаменту об аресте Петра Порошенко. На что Генеральный прокурор дал четкий ответ. Он считает, что Верховная Рада не содержит неприкасаемых личностей, поэтому он не будет обращаться с просьбой а выдвинет требования дабы арестовать олигарха. Он подчеркнул, что не важно сколько денег и какой статус у человека, никто не должен уйти от правосудия и потому он полон решимости выполнить приговор.
Вместе с тем Руслан Рябошапка признался, что пока еще у него нет никакой информации по новым депутатам. Однако, вскоре он планирует вернуть на рассмотрение множество залежавшихся уголовных дел и заняться открытием новых. Кроме того, он добавил, что некоторые уголовные производства могут быть связаны с депутатами партии Владимира Зеленского "Слуга народа".
Теги: Донбасс, арест, Генпрокуратура, Порошенко
- В Ровеньках на шахте им. Вахрушева произошел пожар14:04
- «Привлекаются меценаты»: в ОРДО объяснили, кто финансирует концерты российских артистов13:17
- Транспортники Донбасса предлагают возить людей между КПВВ бесплатно13:10
- В Зайцево обстрелом уничтожен жилой дом12:16
- На Донетчине 2-летнего ребенка насмерть засыпало песком10:09
- «Оставили без боя»: Гиркин заявил, что подразделение НВФ покинуло важную позицию 09:56
- Амнистия и русский язык как второй государственный: военная часть конфликта на Донбассе исчерпана09:29
- Главарь «ДНР» Пушилин решил изъять земельные участки под "Оленовкой"08:29
- Обострение на Донбассе: четверо бойцов ВСУ получили ранения, а еще двое – боевые травмы07:49
- Вооружен и опасен: в Мариуполе пациент больницы крушил мебель и угрожал медикам. ВИДЕО22:31
- Зеленский "заморозил" громкое решение Порошенко по России: никто не понимает, что происходит15:06
- В Ровеньках на шахте им. Вахрушева произошел пожар14:04
- На смену фельдшерам. Кто такие парамедики?13:26
- «Привлекаются меценаты»: в ОРДО объяснили, кто финансирует концерты российских артистов13:17
- Транспортники Донбасса предлагают возить людей между КПВВ бесплатно13:10
- Гороскоп удачи на 11 сентября: названы везунчики13:02
- Вот и дождались: Рябошапка сделал заявление об аресте Порошенко12:49
- В Зайцево обстрелом уничтожен жилой дом12:16
- «100 грн за пачку». В Украине резко взлетят цены на сигареты: когда и на сколько11:54
- Адвокат «крестного отца ЛНР» назначен на должность в Офис президента11:34
- Гороскоп удачи на 11 сентября: названы везунчики13:02
- «Минск-3» или мир за полгода: Возможны ли подвижки по Донбассу10:45
- Амнистия и русский язык как второй государственный: военная часть конфликта на Донбассе исчерпана09:29
- Что расскажет о вашей личности размер мизинца09:08
- Гороскоп на11 сентября для всех знаков Зодиака21:55
- 4 приема от Зигмунда Фрейда, которые позволят узнать темные стороны любого человека19:28
- Этот знак Зодиака называют "адвокатом дьявола"18:33
- Москва готовит Украине очередную ловушку: удочка уже заброшена17:49
- Донбасс и освобождение заложников: В чем главная интрига обмена12:03
- Названы лекарственные препараты, которые ни в коем случае нельзя совмещать11:41
- "Быть миру тысячу лет, когда восьмой подпишет": появилось новое пророчество Ванги
- Этот знак Зодиака называют "адвокатом дьявола"
- Пoлoнeнi мoрякu пicля пoвeрнeння розповіли шokуючy пpaвдy, що ж насправді тoдi вiдбyлocь і як їх пiдcтaвuв Порошенко
- Луганск готов восстать из-за тайного указа оккупантов: "Вынесем на вилах все ваше кодло и пригласим ВСУ"
- "Ур**кий цирк", - даже сепаратисты взбешены выходкой Пушилина на передовой
- Павел Гриб сделал громкое заявление после возврата в Киев
- Ультиматум Путина Зеленскому: стали известны подробности
- Журналист росСМИ рассказали жуткую правду о «Гиви» и «Мотороле»
- Путин нанесет удар в ближайшее время, «80 тысяч головорезов уже наготове»: озвучен тревожный сценарий
- Зеленский выводит войска с Донбасса: опубликовано заявление