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«Слуги народа» разрешили отбирать у украинцев дома, дачи и машины: подробности
Нардепы от фракции "Слуга народа" в среду, 11 сентября, поддержали законопроект президента Владимира Зеленского о конфискации активов, которые получены незаконным путем.
В частности, за документ №1031 в первом чтении и за основу проголосовали 254 народных депутата, свидетельствует официальный сайт ВР, передает Обозреватель.
Документ предусматривает внесение изменений в Гражданский кодекс. Таким образом, в законе появится основание для того, чтобы забирать активы, полученные благодаря коррупции и махинациям с бюджетом.
"Большинство населения Украины (91 процент) считает коррупцию серьезной проблемой, а более 60 процентов – самым большим препятствием развития государства. При этом более 50 процентов населения действенным подходом к борьбе с коррупцией считают неотвратимости наказания за такое преступление", – говорится в пояснительной записке к документу.
Конфискация может коснуться исключительно чиновников (как местного, так и государственного уровней). Чтобы попасть под статью, нужно иметь счет в банке, машину, недвижимость, драгоценности на сумму, которая значительно превышает официальный доход.
Основанием для привлечения к ответственности предусматривается разница в 500 прожиточных минимумов для работоспособных – более 1 млн гривен.
"Под доходом лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, следует понимать все виды доходов, полученных (начисленных) с соблюдением требований и ограничений, установленных Законом Украины "О предотвращении коррупции", – отмечается в документе.
К примеру, если все доходы чиновника – 3 млн грн, при этом он приобрел имущество на сумму в 5 млн грн, его могут привлечь к ответственности. Тогда по решению суда часть активов (деньги, недвижимость, машины) могут забрать в счет государственного бюджета.
Вопрос выявления необоснованных активов возлагается на Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру, а в определенных случаях – на Государственное бюро расследований и Генеральную прокуратуру Украины.
Право на обращение в суд с соответствующим иском предоставляется прокурорам антикоррупционной прокуратуры, кроме дел, где ответчиками являются должностные лица НАБУ и САП.
В таких случаях право на обращение с соответствующим иском предлагается предоставить прокурорам ГПУ.
Рассмотрение дел о признании необоснованными активов и их взыскания в доход государства предлагается отнести к юрисдикции Высшего антикоррупционного суда, что, в свою очередь, будет гарантией беспристрастного рассмотрения таких дел.
Как сообщалось ранее, 4 июня в Верховную Раду поступил законопроект президента Владимира Зеленского о незаконном обогащении.
Проект закона предусматривает внесение в Уголовный кодекс Украины положений, устанавливающих уголовную ответственность за приобретение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, активов, стоимость которых более чем на 12 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан превышает его доходы.
Документом предлагается на законодательном уровне решить вопрос по обеспечению надлежащего функционирования института взыскания необоснованных активов таких лиц.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, закон, конфигурация, Верховная Рада, Слуга народа
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