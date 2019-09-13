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"Выжидаем", - Бородай неосторожно выдал Кремль, стало понятно, зачем Москве Минские соглашения

13.09.2019 21:38
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"Выжидаем", - Бородай неосторожно выдал Кремль, стало понятно, зачем Москве Минские соглашения

Кремлевский политолог, вербовщик российских террористов Александр Бородай рассказал, как Кремль на самом деле относится к Минским договоренностям.

Внимание на очередное громкое заявление Бородая обратил в Twitter известный блогер Necro Mancer, передает Диалог.UA.

Главарь "Союза добровольцев Донбасса" Бородай разразился новым скандальным заявлением. Помимо традиционного пропагандистского "хлама", вербовщик террористов озвучил несколько вменяемых тезисов. Так, он дал понять, что Кремль "плевал" на Минские соглашения, выполнения которых яростно требует от Киева. "Все эти попытки договорняков - это всего лишь информационный шлейф, такой туман войны", - заявил Бородай. Он также отметил, что Кремль не планирует возвращать Донбасс под контроль Киева, а с помощью переговоров просто тянет время, ожидая краха Украины. Доказательством того является массовая раздача паспортов РФ на Донбассе, которая, с его же слов, происходит с большими проблемами и очень медленно. Бородай намекнул, что Кремль готов прекратить войну на Донбассе только в случае полной капитуляции Украины. "России придется интегрировать в себя ряд территорий Украины", - выдал российский террорист.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, война, паспорт, интеграция, Бородай, Минские соглашения
 
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