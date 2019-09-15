"Коломойский пришел отомстить", - волонтер Доник сообщил ужасную новость про будущее ПриватБанка

15.09.2019 21:04

Бывший хозяин ПриватБанка олигарх Игорь Коломойский строит планы возмездия за национализацию финансового учреждения и хочет его вернуть.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил известный волонтер Роман Доник, рассказав о планах одиозного олигарха, сообщает Диалог.UA.

его мнению, бывший владелец сознательно пытается нагнетать обстановку и пытается провоцировать панику среди клиентов банка и вывод денег из него. "Он тупо хочет, чтоб все в панике побежали в приват выгребать деньги. Ляжет Приват, ляжет вся банковская система Украины", - написал он на своей странице в социальной сети. Доник также напомнил заявление Коломойского о дефолте, заявив о задаче олигарха спровоцировать крах ПриватБанка и впоследствии выкупить его по упавшей стоимости.