Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Новый закон Зеленского: каждый украинец сможет хорошо заработать

15.09.2019 21:51
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Новый закон Зеленского: каждый украинец сможет хорошо заработать

Президент Украины Владимир Зеленский предложил принять законопроект о «гонорарах» за разоблачения нечестных чиновников и взяточников. Если информация правдива, то сообщивший может получить 10% от похищенной (или растраченной) суммы.
Как разбогатеть на разоблачении коррупции, пишет from-ua.
Основные пункты законопроекта:

— «ябеды» будут защищены от увольнения, преследования, а все имена обещают не разглашать;
— обличители коррупционеров будут поощряться премиями;
— информаторов будут уведомлять о ходе расследования;
— на чиновника, который занимается распределением бюджетных средств, можно жаловаться, а правоохранительные органы обязаны отреагировать на заявление;
— закон могут принять в этом году, а работать он начнет с 1 января 2020 г.
Инструкция для обличителя:
— в жалобе должен быть указан факт, который можно проверить;
— жаловаться необходимо только в правоохранительные органы;
— на проверку дается 10 дней. Если быстро проверить не получается, срок продлевается до 60 дней;
— далее дело передается в суд, и судья решает, заслужил ли информатор премию.
Деньги обличитель получает если ущерб бюджету составляет от 5 000 прожиточный минимум, а это — 9,6 млн грн. Максимально информатор может заработать 3 000 минимальных зарплат, что составляет 12,5 млн грн, а минимально – 10% от 5 000 прожиточных минимумов, т.е. 960 тыс. грн.
Откуда будут платить за доносы?
Оплачивать такую работу будут из бюджета. Дополнительно планируется разработать законопроект о гражданской конфискации. Уличенные чиновник будет платить в бюджет, и эти деньги сможет получить тот, кто сообщил о растрате или взятке.



Теги: Донбасс, донос, заработок, украинец, Зеленский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх