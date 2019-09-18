Названа фамилия нового главы Конституционного суда Украины - что о нем известно

18.09.2019 09:15

Срок полномочий предыдущего судьи закончился, так что появилась необходимость в избрании нового руководства.

Новым главной Конституционного суда избран Александр Тупицкий, сообщает Диалог.UA. Следующие 3 года он проведет в данном статусе.

Помимо этого, на заседании избрали также и его заместителя, которым стал Сергей Головатый.

Если говорить о карьерной лестнице новоизбранного главы, то Тупицкий - выпускник Харьковского юридического института им.

Дзержинского в 1988 году. В 90-х годах Тупицкий работал в одном из районных судов города Донецка.

Проходил стажировку и в США. С 2010 по 2013 год будущий глава КСУ работал в хозяйственных апелляционных судах Днепра, Донецка и Львова.

Был награжден разнообразными грамотами а также нагрудным знаком "Правосудие и справедливость" от Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Впервые судьей КСУ Тупицкий стал еще во время правления Виктора Януковича. В марте 2018 года он стал уже заместителем главы Конституционного Суда.



Источник: www.dialog.ua