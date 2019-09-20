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Украина намерена возобновить выплату пенсий в ОРДЛО – Пристайко
20.09.2019 20:10
Украина готова возобновить выплаты пенсий в оккупированных Россией районах Донецкой и Луганской областей – это часть "формулы Зеленского", цель которой ментально вернуть жителей ОРДЛО в Украину. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко.
"Мы возобновим выплату пенсий. Мы возобновили оплату услуг, которые мы предоставляем, то есть нам с той стороны платят за воду. Сейчас мы готовимся заменить приказ о списке товаров, который людям разрешено перевозить через контактную линию, на список того, что запрещено перевозить. Это обязательно будет сделано, но для этого нужны определенные шаги – потому что сейчас действует так называемая блокада, введенная решением СНБО, и изменить ее имеет другое решение СНБО", – сообщил министр.
Теги: Украина, Донбасс, выплата, ОРДЛО
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