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Украина намерена возобновить выплату пенсий в ОРДЛО – Пристайко

20.09.2019 20:10
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Украина намерена возобновить выплату пенсий в ОРДЛО – Пристайко

Украина готова возобновить выплаты пенсий в оккупированных Россией районах Донецкой и Луганской областей – это часть "формулы Зеленского", цель которой ментально вернуть жителей ОРДЛО в Украину. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко.

"Мы возобновим выплату пенсий. Мы возобновили оплату услуг, которые мы предоставляем, то есть нам с той стороны платят за воду. Сейчас мы готовимся заменить приказ о списке товаров, который людям разрешено перевозить через контактную линию, на список того, что запрещено перевозить. Это обязательно будет сделано, но для этого нужны определенные шаги – потому что сейчас действует так называемая блокада, введенная решением СНБО, и изменить ее имеет другое решение СНБО", – сообщил министр.

По его словам, о полной отмене блокады речи не идет, так как для этого боевики сначала должны вернуть конфискованные предприятия их законным владельцам.

"Но есть блокада предприятий, а есть, например, товары ежедневного потребления, для наших граждан. Даже с точки зрения экономики, почему мы не можем продавать туда наши товары? Пусть на полках стоит ряженка с украинским флагом, а не русским или белорусским, правда? Ну и другие элементы – мост в Станице Луганской, обмен пленными и т.д. – все это элементы "плана Зеленского", который сейчас формируется", – сказал Пристайко.

Источник : https://www.segodnya.ua/



Теги: Украина, Донбасс, выплата, ОРДЛО
 
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