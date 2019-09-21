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ПАСЕ без Украины: Верховная Рада приняла неожиданное решение по Совету Европы
Украина внезапно отказалась от участия в ближайшей сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
О громком решении Киева по ПАСЕ рассказал в Facebook глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко, передает Диалог.UA.
Верховная Рада после избрания нового состава делегации Украины в ПАСЕ и назначения ее главой 28-летней "слуги народа" Елизаветы Ясько внезапно решила отказаться от участия в сессии Ассамблеи.
Яременко отметил, что такое решение стало реакцией на "нарушения организацией собственных принципов и открытым игнорированием интересов" Украины. "Сосредоточимся на подготовке нашей делегации и проведении консультаций с другими странами-членами Совета Европы для выработки плана по возвращению доверия к ПАСЕ", - сообщил нардеп. Он уточнил, что такое решение поддержало большинство в комитете Рады.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Украина, Донбасс, Совет Европы, ПАСЕ, Верховная Рада
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