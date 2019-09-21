ПАСЕ без Украины: Верховная Рада приняла неожиданное решение по Совету Европы

21.09.2019 14:32

Украина внезапно отказалась от участия в ближайшей сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

О громком решении Киева по ПАСЕ рассказал в Facebook глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко, передает Диалог.UA.

Верховная Рада после избрания нового состава делегации Украины в ПАСЕ и назначения ее главой 28-летней "слуги народа" Елизаветы Ясько внезапно решила отказаться от участия в сессии Ассамблеи.

Яременко отметил, что такое решение стало реакцией на "нарушения организацией собственных принципов и открытым игнорированием интересов" Украины. "Сосредоточимся на подготовке нашей делегации и проведении консультаций с другими странами-членами Совета Европы для выработки плана по возвращению доверия к ПАСЕ", - сообщил нардеп. Он уточнил, что такое решение поддержало большинство в комитете Рады.



Источник: www.dialog.ua