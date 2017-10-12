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С России могут снять санкции: в Украине ответили на резолюцию ПАСЕ
Резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая может привести к снятию с России санкций, еще не означает, что российская делегация вернется в данную организацию, а все благодаря украинской поправке в документе. Об этом постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба написал на своей странице в Facebook.
По его словам, в ПАСЕ присутствует желание вернуть российскую делегацию.
"Но гарантий возврата нет. Красная линия – январь 2018 года. Все, что будет происходить до этого, – это игра, а не результат игры. Вероятность возвращения пока равняется вероятности невозврата. Все зависит от кучи факторов", – отметил Кулеба.
Он отметил, что Украину склоняют на компромиссы по России, однако благодаря украинской поправке в резолюции, возвращение россиян пока невозможно.
"Украина не идет на компромиссы в вопросе возвращения россиян в ПАСЕ. Хотя нас склоняют. Впервые об этом говорю: две недели я получаю вопросы от посланцев – какая наша цена за возвращение России в ПАСЕ? Я отвечаю: выполнение резолюций ПАСЕ. Именно это украинские депутаты протолкнули в доклад Николетти. Эта правка принята вопреки оппонентам", – добавил Кулеба.
Он добавил, что визит президента Украины Петра Порошенко в ПАСЕ повредил сценарий русофилов и нивелировал выступление президента Чехии Милоша Земана.
Напомним, вчера, 11 октября, Парламентская ассамблея Совета Европы утвердила резолюцию, которая может привести к снятию политических санкций с России.
Во время своего выступления в ПАСЕ Петр Порошенко напомнил о ранее принятой резолюции ПАСЕ, в которой указывается, что Россия может вернуться в организацию после того, как выполнит определенные пункты документа – прекратит агрессию против Украины, освободит ее территории.
Как известно, 10 октября 2016 года ПАСЕ отказалась менять регламент ассамблеи по требованию россиян. "Протесты украинской делегации накануне Бюро ПАСЕ сработали. Сейчас Бюро отказалось от идеи продвижения нелегитимной и быстрой процедуры изменения регламента ассамблеи в угоду РФ", – сообщил тогда глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.
Как известно, ранее РФ потребовала изменить процедуру подтверждения полномочия национальных делегаций. В частности, они хотели, чтобы решение об отстранении делегации принимали не 20 человек, а треть всех присутствующих или 20% от общего числа членов Ассамблеи. Кроме того, Москва требовала вместо мониторинга стран проводить "мониторинг кейсов", то есть случаев, а также принимать резолюции, только если в зале ПАСЕ будут присутствовать не менее половины делегатов.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Украина, Россия, Донбасс, ПАСЕ, санкции
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