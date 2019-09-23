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Сотрудникам сферы ЖКХ Донецка пообещали повысить зарплаты
В неподконтрольном Украине Донецке планируется увеличение заработной платы работникам сферы ЖКХ на 30%.
Об этом сообщил так называемый «начальник управления жилищного хозяйства» города Валерий Литвинов.
По его словам, на сегодняшний день средняя заработная плата работников ЖКХ составляет 6 200 рублей. Он уточнил:
«Одна из целей повышения тарифов — увеличение зарплаты работникам ЖКХ. Мы поддержим своих людей увеличением заработной платы на 30%. Подорожали основные материалы, которые сегодня применяются для обслуживания и ремонта жилого фонда. Это рубероид, битум, запорная арматура, трубы. Все это подорожало в три-семь раз. Подорожали энергоносители. Поэтому все это сказалось на эффективной работе жилищно-коммунального хозяйства».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донецк, Донбасс, зарплата, ЖКХ
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