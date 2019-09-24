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За нардепов взялись всерьез, стало известно о новых штрафах: за что будут наказывать в Раде

24.09.2019 21:19
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За нардепов взялись всерьез, стало известно о новых штрафах: за что будут наказывать в Раде

 Украинским нардепам грозят крупные штрафы за голосование вместо соседа в Верховной Раде

 На рассмотрение парламента был внесен законопроект №2148 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины». Его текст опубликован на сайте Рады. Автором законопроекта стал первый заместитель председателя парламента Руслан Стефанчук.

Он предлагает ввести уголовную ответственность за так называемое «кнопкодавство» — голосование одним депутатом от имени другого. По замыслу Стефанчука, провинившихся нардепов будут наказывать штрафом от трех до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 51 до 85 тысяч гривен.

Источник : https://politeka.net 



Теги: Донбасс, штраф, Верховная Рада, нардепы
 
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