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Спецоперация СБУ: Спецслужбы схватили опасного террориста «ЛНР»
Сотрудники Службы безопасности Украины вывели на подконтрольную украинскому государству территорию объявленного ранее в розыск террориста «Луганской народной республики», после чего схватили его.
Как удалось выяснить корреспондентам replyua.net, в сообщении пресс-службы СБУ говорится: «Контрразведчики Служба безопасности Украины провели на Луганщине специальную операцию, в результате которой вывели на контролируемую украинскими властями территорию и задержали активного участника незаконных вооруженных формирований террористической организации «ЛНР».
В частности, в сообщении отмечается, что террорист был ранее объявлен в розыск по подозрению в участии в деятельности НВФ в составе террористической организации «Луганской народной республики», а также посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. В спецслужбе также заявили, что задержанный житель Луганской области в составе террористических группировок так называемой «ЛНР» был на протяжении с 2014 по 2015 годы. Он принимал активное участие в вооруженном противостоянии ВСУ. В том числе, он воевал против бойцов АТО в Дебальцево. По состоянию на сентябрь 2019-го он проходил военную службу в так называемом «Таможенном комитете «ЛНР». В настоящее время ему готовится избрание меры пресечения в виде содержания под стражей.
Теги: Донбасс, СБУ, террорист, ЛНР
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