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Данилюк уходит из-за разногласий с Богданом и Коломойским

27.09.2019 21:38
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Данилюк уходит из-за разногласий с Богданом и Коломойским

Как передает replyua.net, секретарь СНБО Александр Данилюк, не дожидаясь возвращения президента Украины Владимира Зеленского из США, направил заявление об отставке в Офис президента. Сам Данилюк пока никак не прокомментировал свое решение, но у журналистов «НВ» появилась информация от источника из Офиса президента, что причиной увольнения Данилюка стал глава президентской канцелярии Андрея Богдан.

Как рассказал источник, у Богдана и Данилюка начали возникать споры из-за того, что первый начал вмешиваться в дела СНБО, пытался контролировать орган, требовал отчетности. Вторая причина, почему Данилюк уходит, это разногласия с руководством страны относительно будущего «ПриватБанка», к национализации которого Данилюк имел непосредственное отношение. 

В том, что отставка Данилюка может быть связана с процессами в «ПриватБанке» согласен и политолог Виктор Таран. По его словам, Данилюк принимал участие в национализации «ПриватБанка». Возвращение «ПриватБанка» Коломойскому приближается, это уже дело времени. Данилюк, понимая последствия этого решения для страны подает в отставку. И теперь Зеленскому придется определяться с кем он. С государством или Коломойским. 



Теги: Донбасс, Коломойский
 
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