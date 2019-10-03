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Отстреливался из двух пистолетов: полиция опубликовала ВИДЕО штурма под Киевом
В среду, 2 октября, нацполиция обнародовала видеоролик уникальной спецоперации в селе Хотяновка Киевской области.
Известно, что во время спецоперации был застрелен гражданин Грузии, а два спецназовца получили ранения.
Руководитель полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что сотрудники корда, которые принимали участие в спецоперации, действовали правомерно.
На видео можно увидеть, как злоумышленник выбегает из контейнера и стреляет из двух пистолетов в сторону правоохранителей. Пробежав несколько метров он падает, осуществляя выстрелы. Продолжается перестрелка, во время которой злоумышленник был убит.
Отметим, что ранее в СМИ поступила информация о том, что в поселке Хотянивка Киевской области работники подразделения КОРД при задержании убили правонарушителя, который начал стрелять в сторону сотрудников полиции.
Как выяснилось, злоумышленник был гражданином Грузии, которого осудили на территории другого государства до 22-х лет лишения свободы за создание банды, похищения людей и хранение огнестрельного оружия.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Киев, полиция, спецназ, Нацполиция
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