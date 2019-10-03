- Звонок Трампа Зеленскому: Белый дом скрыл часть разговора от Конгресса - детали заговора 13:20
- Шокин заявил, что остановил расследование по делу сына Байдена из-за давления Вашингтона13:02
- Протестующие на Майдане выдвинули свои требования к нынешней власти12:45
- Дожди и похолодание: осторожно, погода готовит удар12:30
- Переполох с курсом доллара: что будет до конца года, эксперты выдали все12:00
- Приметы на 3 октября: что нельзя делать в Астафьев день11:44
- Главари ОРДО объяснили, по какому паспорту жители ОРДО будут получать «пенсии»11:30
- Британия и Франция отреагировали на подписание «формулы Штайнмайера»11:12
- Оккупанты РФ пошли в наступление на Донбассе после подписания "формулы Штайнмайера" 10:55
- Трамп скрепя сердце разблокировал военную помощь Украине10:39
Переполох с курсом доллара: что будет до конца года, эксперты выдали все
Курс доллара в Украине рекордно подскочил в начале октября
Эксперты рассказали, что произошло, и чего ждать украинцам дальше, пишет Obozrevatel.
Главных причин падения гривны называют две, это экспортеры, которые перестали продавать выручку, чтобы дождаться более выгодного для себя курса и иностранцы, которые перестали так активно закупать государственные ценные бумаги Украины.
Выделяют и другие факторы.
«Действительно, в течение недели гривня обычно укрепляется, под выходные «падает». А тут гривня «резко упала». Я бы сказал, что довольно резко. Думаю, что не только фактор спроса и предложения на рынке сыграл свою роль, но и политическая обстановка («формула Штанмайера», Трамп-Зеленский, ситуация с МВФ и т. д). Также, считаю, на этом резком подорожании спекулянты хорошо заработали», – отмечает экономист Международного центра перспективных исследований Егор Кыян.
Указывают и на паузу в сотрудничестве с МВФ (которую, к слову, опровергли на днях в Кабмине).
Отметим, Егор Кыян считает, что пока рано говорить об окончания периода сильной гривни. По его мнению, ситуация еще может измениться.
В то же время аналитик Егор Комов не так оптимистичен. Еще несколько дней назад большинство экспертов было уверено: рекордно дешевый доллар вот-вот поразит рынок. Сейчас же, после поворота на рынке, Комов рассчитывает на плавную девальвацию.
«Думаю, очень плавное снижение будем наблюдать. До 26-26,5 грн/$, с периодическим выходом до 27 грн/$, будем двигаться до конца года. Это не есть ни для кого сюрприз. Такая тенденция повторяется из года в год. Это неплохо и нехорошо. Сезонные девальвации и ревальвации свойственны многим рынкам. А в Украине же пока еще без сильной экономики и крепких финансов сложно переломить эти факторы», – подытожил Комов.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, доллар, эксперт, курс валют
- Главари ОРДО объяснили, по какому паспорту жители ОРДО будут получать «пенсии»11:30
- Оккупанты РФ пошли в наступление на Донбассе после подписания "формулы Штайнмайера" 10:55
- В ОРДО рассказали, сколько времени займет развод сил и средств09:45
- «Пенсионная схема готова»: В Донецке рассказали, что будет с пенсионерами в «ЛДНР»08:46
- Разведение войск под Петровским и Золотым - Минобороны Украины выступило с заявлением21:03
- «Текстильщик уже захвачен»: В районе Каргила на Донбассе состоялся кровавый бой20:48
- Зеленский предложил разработать концепцию переходного правосудия для жителей Донбасса20:30
- Пришло указание: В «ДНР» предпринимателей заставляют поднимать зарплаты19:14
- «У них уже готовы виллы в РФ»: Гиркин обвинил главарей ОРДО в «гнусном предательстве»18:30
- «Вы ничего не получите»: главари «ЛДНР» закатили Зеленскому истерику, ситуация накаляется15:06
- Звонок Трампа Зеленскому: Белый дом скрыл часть разговора от Конгресса - детали заговора 13:20
- Шокин заявил, что остановил расследование по делу сына Байдена из-за давления Вашингтона13:02
- Протестующие на Майдане выдвинули свои требования к нынешней власти12:45
- Дожди и похолодание: осторожно, погода готовит удар12:30
- Microsoft представила конкурента AirPods12:16
- Переполох с курсом доллара: что будет до конца года, эксперты выдали все12:00
- Приметы на 3 октября: что нельзя делать в Астафьев день11:44
- Главари ОРДО объяснили, по какому паспорту жители ОРДО будут получать «пенсии»11:30
- Британия и Франция отреагировали на подписание «формулы Штайнмайера»11:12
- Оккупанты РФ пошли в наступление на Донбассе после подписания "формулы Штайнмайера" 10:55
- От этих продуктов в короткие сроки можно набрать вес08:30
- Как стирать вещи, чтобы уберечься от простуды22:34
- Медики рассказали, чем вреден горячий кофе19:00
- Медики определили, чем опасны суши для здоровья16:30
- Названы продукты, которые нельзя смешивать или подавать в одной тарелке15:41
- Названы продукты, которые лучше не покупать в супермаркетах11:17
- Врачи выяснили, сколько часов в день можно носить наушники10:45
- Не открывайте зонтик в помещении: приметы и суеверия10:32
- Названы продукты для профилактики гриппа и ОРВИ09:00
- Медики назвали лучший осенний завтрак07:45
- Знаки Зодиака, которым Ванга предрекла проблемы со здоровьем в этом году
- Главаря «ДНР» Пушилина взяли под домашний арест: какую судьбу ему готовит Кремль
- Астрологи сообщили, кто кому подчиняется в зависимости от знака Зодиака
- Глава Донецкой ОГА прогнозирует упрощение правил пересечения КПВВ
- «Текстильщик уже захвачен»: В районе Каргила на Донбассе состоялся кровавый бой
- «Я всех поздравляю»: на передовой переполох, ВСУ покинут свои позиции, «началось»
- «Это настоящая "бомба"»: в Донецк приедут гости из «дальнего зарубежья»
- «Вы ничего не получите»: главари «ЛДНР» закатили Зеленскому истерику, ситуация накаляется
- У Зеленского ошарашили заявлением о восстановлении Донбасса: «Не хватит»
- В аппарате "главы ДНР" опровергли арест Пушилина