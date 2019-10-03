Переполох с курсом доллара: что будет до конца года, эксперты выдали все

03.10.2019 12:00

Курс доллара в Украине рекордно подскочил в начале октября

Эксперты рассказали, что произошло, и чего ждать украинцам дальше, пишет Obozrevatel.

Главных причин падения гривны называют две, это экспортеры, которые перестали продавать выручку, чтобы дождаться более выгодного для себя курса и иностранцы, которые перестали так активно закупать государственные ценные бумаги Украины.

Выделяют и другие факторы.

«Действительно, в течение недели гривня обычно укрепляется, под выходные «падает». А тут гривня «резко упала». Я бы сказал, что довольно резко. Думаю, что не только фактор спроса и предложения на рынке сыграл свою роль, но и политическая обстановка («формула Штанмайера», Трамп-Зеленский, ситуация с МВФ и т. д). Также, считаю, на этом резком подорожании спекулянты хорошо заработали», – отмечает экономист Международного центра перспективных исследований Егор Кыян.

Указывают и на паузу в сотрудничестве с МВФ (которую, к слову, опровергли на днях в Кабмине).

Отметим, Егор Кыян считает, что пока рано говорить об окончания периода сильной гривни. По его мнению, ситуация еще может измениться.

В то же время аналитик Егор Комов не так оптимистичен. Еще несколько дней назад большинство экспертов было уверено: рекордно дешевый доллар вот-вот поразит рынок. Сейчас же, после поворота на рынке, Комов рассчитывает на плавную девальвацию.

«Думаю, очень плавное снижение будем наблюдать. До 26-26,5 грн/$, с периодическим выходом до 27 грн/$, будем двигаться до конца года. Это не есть ни для кого сюрприз. Такая тенденция повторяется из года в год. Это неплохо и нехорошо. Сезонные девальвации и ревальвации свойственны многим рынкам. А в Украине же пока еще без сильной экономики и крепких финансов сложно переломить эти факторы», – подытожил Комов.

Источник: https://politeka.net