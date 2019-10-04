- Пенсионеров "ДНР" ждет удар: боевики напугали жителей "республики" громким решением 21:42
- Я подписал, прочитал и ох@ел - Дубинский рассказал, как голосуют его коллеги в парламенте21:00
- Штрафы за отказ во льготном проезде в Украине выросли в несколько раз20:39
- У Зеленского объяснили, почему придется согласовывать решение об особом статусе Донбасса с РФ20:17
- В Правительстве приступили к внедрению цифровых водительских прав20:03
- Международный валютный фонд уничтожит Украину через партию Зеленского - Кузьмин19:39
- В Украине на выходных существенно похолодает19:20
- Врач киевского института им. Шалимова, обиравший своих пациентов, пойман на крупной взятке 18:40
- Названы имена погибших при аварийной посадке Ан-1218:21
- Зеленский заявил об отсутствии границ между Украиной и Беларусью18:02
Я подписал, прочитал и ох@ел - Дубинский рассказал, как голосуют его коллеги в парламенте
Александр Дубинский рассказал в интервью изданию Страна, что народные депутаты в Раде 9-го созыва зачастую даже не читают проекты законов, за которые они голосуют. Народный депутат при этом подчеркнул, что лично он если не успел прочитать текст документа, то воздерживается от голосования, сообщает replyua.net.
Александр Дубинский заявил, что зачастую депутаты Рады 9-го созыва даже не читают тексты законопроектов, за которые они голосуют. При этом народный избранник подчеркнул, что сам он старается вникать в суть проектов закона. Если что-то понятно, то просто читает, а если нет - то консультируется с коллегами. По словам Дубинского, возле него сидит хороший специалист по праву. Вот с ним и можно проконсультироваться по непонятным моментам.
Депутат также добавил, что если он не успевает ознакомиться с текстом проекта закона, то не голосует за него. На рассмотрение парламента нередко выносятся законопроекты, которые непонятно где и кем пишутся. Затем их подписывают лояльные депутаты. Дубинский рассказал, как на комитет пришел один из его коллег, подписавшийся под законопроектом о кассовых аппаратах. Он объяснил, что его попросили подписать, а когда поставил свою подпись - то прочитал и ох@ел. Читайте также: Рябошапка отчитался о первых успехах на новой должности - практически ежедневно вручаются подозрения.
Теги: Украина, Донбасс, парламент
- Суд в Украине отменил требование к минимальному возрасту для пенсии за выслугу лет
- В Украине начали действовать обязательные требования Евросоюза относительно качества шоколада
- Позор, триумф и комедия на местных выборах в Украине
- Медведчук увидел "потепление" в украинско-российских экономических отношениях
- Украину терроризирует корь: медики назвали самые опасные регионы
- Ненависть росіян до України досягла максимуму
- Пенсионеров "ДНР" ждет удар: боевики напугали жителей "республики" громким решением 21:42
- Пересечение КПВВ в выходной день: будет ли пенсионер зарегистрирован в базе пограничников?19:00
- Представители НВФ просят жителей Ясиноватой покинуть улицы, идут обстрелы16:42
- Зеленский готов рискнуть и развести войска на Донбассе по всей линии фронта - Пристайко 15:13
- «В Еленовке запускают по 4−5 машин в полчаса, в Горловке плохое движение»: соцсети о ситуации на КПП ОРДО14:51
- На праздники "Укрзалізниця" запустит дополнительный поезд Покровск - Харьков13:30
- Штаб ООС выступил с важным заявлением о Станице Луганской 13:05
- Выборы на Донбассе: Пристайко рассказал о «плане Б»12:30
- В ОРДО несколько населенных пунктов обесточены из-за обстрела07:20
- Есть всего два варианта: у Зеленского ошарашили планами по Донбассу, первые подробности21:34
- Суд в Украине отменил требование к минимальному возрасту для пенсии за выслугу лет22:00
- Пенсионеров "ДНР" ждет удар: боевики напугали жителей "республики" громким решением 21:42
- Врачи назвали продукты, помогающие избавиться от тошноты21:21
- Я подписал, прочитал и ох@ел - Дубинский рассказал, как голосуют его коллеги в парламенте21:00
- Штрафы за отказ во льготном проезде в Украине выросли в несколько раз20:39
- У Зеленского объяснили, почему придется согласовывать решение об особом статусе Донбасса с РФ20:17
- В Правительстве приступили к внедрению цифровых водительских прав20:03
- Международный валютный фонд уничтожит Украину через партию Зеленского - Кузьмин19:39
- В Украине на выходных существенно похолодает19:20
- Пересечение КПВВ в выходной день: будет ли пенсионер зарегистрирован в базе пограничников?19:00
- Врачи назвали продукты, помогающие избавиться от тошноты21:21
- Раскрыты характеристики нового iPhone SE17:04
- Стало известно, какими недугами реже болеют оптимисты 14:00
- Врачи выяснили, вредят ли фитнес-батончики фигуре13:20
- Продукты, которые нельзя употреблять с лекарствами11:49
- Назван продукт, избавляющий от головной боли и бессонницы22:27
- Ученый сделал сенсационное заявление о лекарствах18:48
- Как употреблять алкоголь и избежать похмелья18:26
- От этих продуктов в короткие сроки можно набрать вес08:30
- Как стирать вещи, чтобы уберечься от простуды22:34
- Знаки Зодиака, которым Ванга предрекла проблемы со здоровьем в этом году
- «Текстильщик уже захвачен»: В районе Каргила на Донбассе состоялся кровавый бой
- Есть всего два варианта: у Зеленского ошарашили планами по Донбассу, первые подробности
- Астрологи сообщили, кто кому подчиняется в зависимости от знака Зодиака
- «Пенсионная схема готова»: В Донецке рассказали, что будет с пенсионерами в «ЛДНР»
- Главари ОРДО объяснили, по какому паспорту жители ОРДО будут получать «пенсии»
- «Я всех поздравляю»: на передовой переполох, ВСУ покинут свои позиции, «началось»
- У Зеленского хотят отрезать оккупированный Донбасс стеной - детали плана поразят Украину
- «Это настоящая "бомба"»: в Донецк приедут гости из «дальнего зарубежья»
- «Вы ничего не получите»: главари «ЛДНР» закатили Зеленскому истерику, ситуация накаляется