Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Я подписал, прочитал и ох@ел - Дубинский рассказал, как голосуют его коллеги в парламенте

04.10.2019 21:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Я подписал, прочитал и ох@ел - Дубинский рассказал, как голосуют его коллеги в парламенте

Александр Дубинский рассказал в интервью изданию Страна, что народные депутаты в Раде 9-го созыва зачастую даже не читают проекты законов, за которые они голосуют. Народный депутат при этом подчеркнул, что лично он если не успел прочитать текст документа, то воздерживается от голосования, сообщает replyua.net.

Александр Дубинский заявил, что зачастую депутаты Рады 9-го созыва даже не читают тексты законопроектов, за которые они голосуют. При этом народный избранник подчеркнул, что сам он старается вникать в суть проектов закона. Если что-то понятно, то просто читает, а если нет - то консультируется с коллегами. По словам Дубинского, возле него сидит хороший специалист по праву. Вот с ним и можно проконсультироваться по непонятным моментам.

Депутат также добавил, что если он не успевает ознакомиться с текстом проекта закона, то не голосует за него. На рассмотрение парламента нередко выносятся законопроекты, которые непонятно где и кем пишутся. Затем их подписывают лояльные депутаты. Дубинский рассказал, как на комитет пришел один из его коллег, подписавшийся под законопроектом о кассовых аппаратах. Он объяснил, что его попросили подписать, а когда поставил свою подпись - то прочитал и ох@ел. Читайте также: Рябошапка отчитался о первых успехах на новой должности - практически ежедневно вручаются подозрения.



Теги: Украина, Донбасс, парламент
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх