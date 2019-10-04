Я подписал, прочитал и ох@ел - Дубинский рассказал, как голосуют его коллеги в парламенте

04.10.2019 21:00

Александр Дубинский рассказал в интервью изданию Страна, что народные депутаты в Раде 9-го созыва зачастую даже не читают проекты законов, за которые они голосуют. Народный депутат при этом подчеркнул, что лично он если не успел прочитать текст документа, то воздерживается от голосования, сообщает replyua.net.



Александр Дубинский заявил, что зачастую депутаты Рады 9-го созыва даже не читают тексты законопроектов, за которые они голосуют. При этом народный избранник подчеркнул, что сам он старается вникать в суть проектов закона. Если что-то понятно, то просто читает, а если нет - то консультируется с коллегами. По словам Дубинского, возле него сидит хороший специалист по праву. Вот с ним и можно проконсультироваться по непонятным моментам.



Депутат также добавил, что если он не успевает ознакомиться с текстом проекта закона, то не голосует за него. На рассмотрение парламента нередко выносятся законопроекты, которые непонятно где и кем пишутся. Затем их подписывают лояльные депутаты. Дубинский рассказал, как на комитет пришел один из его коллег, подписавшийся под законопроектом о кассовых аппаратах. Он объяснил, что его попросили подписать, а когда поставил свою подпись - то прочитал и ох@ел. Читайте также: Рябошапка отчитался о первых успехах на новой должности - практически ежедневно вручаются подозрения.