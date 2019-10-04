Международный валютный фонд уничтожит Украину через партию Зеленского - Кузьмин

04.10.2019 19:39

Ренат Кузьмин на своей странице в «Фейсбук» заявил, что партия Владимира Зеленского служит вовсе не украинскому народу, а Международному валютному фонду. При этом бывший генеральный прокурор добавил, что МВФ в итоге просто уничтожит Украину с помощью «Слуги народа», сообщает replyua.net.



Ренат Кузьмин заявил, что партия «Слуга народа» на самом деле служит не украинскому народу, а Международному валютному фонду. В итоге МВФ попросту уничтожит Украину руками политической силы Владимира Зеленского. По словам Кузьмина, Фонд уже сейчас цинично вмешивается в работу высшего законодательного органа страны.

Верховная Рада сняла с рассмотрения законопроект, вводящий уголовную ответственность за незаконное обогащение, по сути, под давлением Международного валютного фонда.



Кузьмин рассказал, что профильный комитет парламента проголосовал за редакцию проекта закона, предусматривающую нижний предел, с которого и наступает ответственность, в 12 тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. Затем председатель комитета Красносельская (депутат от «Слуги народа») переговорила по телефону, и сообщила, что звонил представитель МВФ, и потребовал снизить предел в 2 раза. Возмущение Кузьмина вызвал тот факт, что Красносельская в итоге все же заставила депутатов переголосовать. Это наводит на простой вывод - Украина сегодня находится в полной зависимости от МВФ.