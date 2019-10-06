- Таких морозов не было 30 лет: синоптики обещают лютую зиму22:07
- «Я хочу оставаться на земле, и я же через пять лет планирую вернуться»: Кравец рассказала, что Зеленский проверяет все тексты сценариев в «Квартале 95»21:40
- Встреча "Нормандской четверки" под угрозой срыва: источник назвал, чем Украина сильно разозлила Москву20:51
- Скандал разгорелся как пожар: Богдан слил в Сеть расценки на участие в Вече20:05
- "Азов" срочно прибыл в Золотое и будет защищать поселок при отступлении ВСУ - подробности от Белецкого. ВИДЕО19:35
- "В "формуле Штайнмайера" есть ловушка для Путина", - командир "Донбасса" Филин16:34
- Политолог: «Президент и его команда проиграли информационную войну радикалам»15:36
- Доставайте шубы и сапоги: синоптик предупредила украинцев о морозах15:12
- У Порошенко "перекосило" лицо в прямом эфире после этих слов Пристайко об отводе ВСУ14:20
- Индексация зарплат: как украинцам повысят оклады в 2019-м13:11
Таких морозов не было 30 лет: синоптики обещают лютую зиму
Украинские синоптики обещают, что зима 2019-2020 заставит нас померзнуть. По их прогнозам, особенно холодными выдадутся январь и февраль, пишет from-ua.
Как сообщает портал, зимой температура опустится до предела, которого в Украине не наблюдали последние 30 лет.
Да и сами холода в этом году, скорее всего, наступят рано, предрекают эксперты, приводя в пример российский Норильск. В этом городе уже успел выпасть первый снег, а ведь Норильск географически расположен за северным полярным кругом, и даже для этой далеко не курортной местности первый снег в самом начале осени считается чуть ли не погодной аномалией.
Необычайно холодную зиму предрекают всей Европе и синоптики из Великобритании, которые на основе данных о движении потоков воздуха над континентом предвидят сильнейший циклон, уже получивший название "восточный монстр". Этот циклон, по их мнению, принесет за собой в Европу не только сильные морозы, но и значительные осадки. К слову, с этим циклоном британцы уже сталкивались в феврале 2019 года, когда над страной свирепствовали сильные ветра, а в некоторых регионах выпало нетипично много снега.
Солидарны с коллегами-синоптиками и предсказатели погоды из народа. С одной лишь разницей - те утверждают, что особенно сильных холодов предстоит ждать во второй половине зимы, а ее первый месяц, декабрь, иногда будет ошеломлять даже плюсовой температурой.
Теги: Донбасс, зима, мороз, прогноз погоды
- В Донецке - минус 22! Когда закончатся морозы?
- Когда ударит до –30: синоптик назвал дату прихода настоящей морозной зимы
- Донецк замораживает
- В Донецке пройдут игры по зимнему выживанию
- В Мариуполе семь человек получили обморожение
- До -11 и сильный ветер: стало известно, в какие регионы Украины вот-вот придет зима
- Член НВФ «Ольхон» о потерях в ОРДО: «За одну ночь субботы погибло 5 бойцов и 5 было ранено» 21:15
- "Азов" срочно прибыл в Золотое и будет защищать поселок при отступлении ВСУ - подробности от Белецкого. ВИДЕО19:35
- «Смерть на поле боя или от напряженной работы»: в ОРДО сократилось число коммунистов 19:12
- Вырытые траншеи и обстрелы: В ОБСЕ рассказали о ситуации на участках разведения18:38
- Цены на ЖКХ выросли, кучи мусора тоже: фотофакт из Макеевки17:50
- «Подложили самодельное взрывное устройство»: перевозчики в «ДНР» начали бунт против оккупантов17:16
- Актуально по блокпостам Донбасса: на всех КПП сегодня свободно 14:58
- В ОРДО тоскуют по былому: под Майорском транслировали гимн СССР 13:31
- Боевики «ДНР» под Горловкой обстреляли беспилотник СММ ОБСЕ12:50
- Будто играют в "морской бой": сеть взбудоражили фото встречи Зеленского с силовиками по Донбассу12:32
- Таких морозов не было 30 лет: синоптики обещают лютую зиму22:07
- «Я хочу оставаться на земле, и я же через пять лет планирую вернуться»: Кравец рассказала, что Зеленский проверяет все тексты сценариев в «Квартале 95»21:40
- Член НВФ «Ольхон» о потерях в ОРДО: «За одну ночь субботы погибло 5 бойцов и 5 было ранено» 21:15
- Встреча "Нормандской четверки" под угрозой срыва: источник назвал, чем Украина сильно разозлила Москву20:51
- Названа главная опасность наращивания ресниц20:25
- Скандал разгорелся как пожар: Богдан слил в Сеть расценки на участие в Вече20:05
- "Азов" срочно прибыл в Золотое и будет защищать поселок при отступлении ВСУ - подробности от Белецкого. ВИДЕО19:35
- «Смерть на поле боя или от напряженной работы»: в ОРДО сократилось число коммунистов 19:12
- Вырытые траншеи и обстрелы: В ОБСЕ рассказали о ситуации на участках разведения18:38
- Астролог объяснила, как вычислить свой настоящий знак Зодиака18:14
- Названа главная опасность наращивания ресниц20:25
- Астролог объяснила, как вычислить свой настоящий знак Зодиака18:14
- "В "формуле Штайнмайера" есть ловушка для Путина", - командир "Донбасса" Филин16:34
- Как быть с теми, кто причинил вам боль15:53
- Меркурий в Скорпионе: для этих знаков Зодиака наступает благоприятный период13:55
- Ученые назвали 6 продуктов, важных для предотвращения рака19:32
- Гороскоп на 6 октября для всех знаков зодиака18:53
- Период с 5 по 15 октября: светлое пятно в судьбе четырех знаков Зодиака 18:33
- Ученые предупредили об опасности употребления куркумы18:03
- Знаки Зодиака, которые этой осенью будут под крылом Ангела16:48
- Эти знаки Зодиака следующие пять лет ждет удача
- «На "Еленовке" женщины перекрывали проезд перевозчикам»: ситуация на КПП ОРДО
- Есть всего два варианта: у Зеленского ошарашили планами по Донбассу, первые подробности
- «Пенсионная схема готова»: В Донецке рассказали, что будет с пенсионерами в «ЛДНР»
- «Прелюдия ада»: Донецк взвыл о спасении, с раннего утра город дрожит от взрывов
- Неожиданно, но факт: назван один из признаков преждевременной смерти
- «Рвануло так, что одни руины остались»: Центр Донецка сокрушил мощный взрыв
- Главари ОРДО объяснили, по какому паспорту жители ОРДО будут получать «пенсии»
- Пенсионеров "ДНР" ждет удар: боевики напугали жителей "республики" громким решением
- У Зеленского хотят отрезать оккупированный Донбасс стеной - детали плана поразят Украину