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Вместо плохого «Минска» Украина может получить катастрофический «Мюнхен», – политолог
Отказ от выполнения Минских соглашений может обернуться для Украины катастрофическими последствиями. Об этом рассказал политолог Руслан Бортник, пишут Донецкие новости.
«Я не уверен, что Россия хочет, чтобы были выполнены Минские соглашения. Нам кажется, что Россия нам впихивает Донбасс, что она будет использовать Донбасс, как инструмент контроля над украинской внешней и внутренней политикой. Но, я думаю, что России в большей мере выгодно невыполнение Украиной Минских соглашений и признание международными организациями этого факта, нежели возвращение Донбасса в состав Украины», – говорит он.
«Представьте себе, что Украина не выполнила Минские соглашения. Донбасс: а) остается под контролем России, инструменты влияния на всю Украину – информационный, военный и все остальные остаются; б) украинская позиция перестает быть точкой сборки позиций западных государств для давления на Россию», – рассуждает Бортник.
По его мнению, если Украина провалит выполнение Минских соглашений, то ее будет ожидать не плохой «Минск», а «катастрофический Мюнхен».
«Россия и Запад за нашей спиной сговорятся между собой о восстановлении сотрудничества, о снятии, непродлении или просто не введении новых санкций. Экономическое и политическое сотрудничество между Россией и Западом – "Европа от Лиссабона до Владивостока", по словам Макрона, начнет восстанавливаться, а нас просто отодвинут всторонку. Скажут: "Ребята, вы отойдите, вы – неадекватные, с вами договариваться не о чем, потому что вы не выполняете достигнутые договоренности. Вот отойдите всторонку, постойте там лет 50-70, как Прибалтика, а потом когда-то мы может быть вернемся к вашей ситуации"», – моделирует ситуацию политолог.
«Это означает новые "Северные потоки". Это означает сотрудничество между Россией и Европой по Ближнему Востоку или по другим проблемам. Это бизнес, это означает возвращение политического взаимодействия между Россией и Западом в период 2012 года, только без возвращения Украине Крыма и Донбасса. При этом Украина останется зоной противостояния регионального уровня, где Запад и Россия будут дергать за ниточки своих марионеток, и у нас будет постоянный хаос», – считает Бортник.
Теги: Украина, Донбасс, Мюнхен, Минские договоренности
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