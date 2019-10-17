Приметы и суеверия: какой будет зима в 2020 году

17.10.2019 18:48

Иногда мы все хотим заглянуть в будущее. До конца осени осталось не так много времени, поэтому уже любопытно, что ждет нас зимой. По народным приметам можно узнать долгосрочный прогноз погоды, ведь они формировались на протяжении долгого времени из наблюдений за переменами в природе, пишут Подробности.

Так что если вы не доверяете метеорологам, предлагаем вам альтернативный способ узнать, что нас ждет зимой 2019-2020 года.

Общий прогноз на зиму 2019-2020 года

Наблюдения синоптиков показывают, что зима будет более холодной, чем в прошлые годы, но никаких серьезных природных катаклизмов и аномально низких температур не предвидится. Нас ждет снежная зима с обилием осадков.

Снег появится уже в ноябре, но сама зима будет больше похожа на затянувшуюся осень с дождями, гололедом и порывистым ветром. На новогодние праздники зима подарит стабильную, морозную и ясную погоду, как и в предыдущие годы.

Зимние забавы лучше всего перенести на февраль. Месяц будет снежным, но без резких температурных скачков. Зима не уйдет до самого апреля, хотя уже в конце февраля ожидаются оттепели.

Приметы и суеверия на зиму

Разумеется, хочется заранее знать, какие сюрпризы приготовила погода, чтобы спланировать свой досуг. И пока синоптики лишь предполагают, чего ждать от зимы, мы советуем вам попробовать предсказать погоду самостоятельно с помощью народной мудрости: