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Приметы и суеверия: какой будет зима в 2020 году
Иногда мы все хотим заглянуть в будущее. До конца осени осталось не так много времени, поэтому уже любопытно, что ждет нас зимой. По народным приметам можно узнать долгосрочный прогноз погоды, ведь они формировались на протяжении долгого времени из наблюдений за переменами в природе, пишут Подробности.
Так что если вы не доверяете метеорологам, предлагаем вам альтернативный способ узнать, что нас ждет зимой 2019-2020 года.
Общий прогноз на зиму 2019-2020 года
Наблюдения синоптиков показывают, что зима будет более холодной, чем в прошлые годы, но никаких серьезных природных катаклизмов и аномально низких температур не предвидится. Нас ждет снежная зима с обилием осадков.
Снег появится уже в ноябре, но сама зима будет больше похожа на затянувшуюся осень с дождями, гололедом и порывистым ветром. На новогодние праздники зима подарит стабильную, морозную и ясную погоду, как и в предыдущие годы.
Зимние забавы лучше всего перенести на февраль. Месяц будет снежным, но без резких температурных скачков. Зима не уйдет до самого апреля, хотя уже в конце февраля ожидаются оттепели.
Приметы и суеверия на зиму
Разумеется, хочется заранее знать, какие сюрпризы приготовила погода, чтобы спланировать свой досуг. И пока синоптики лишь предполагают, чего ждать от зимы, мы советуем вам попробовать предсказать погоду самостоятельно с помощью народной мудрости:
- теплая осень без дождей - поздняя и промозглая зима;
- прохладное лето и теплая осень - к затяжным морозам;
- большой урожай рябины - жди зимней стужи;
- деревья с листвой в октябре - к холодной зиме;
- было много грибов летом - жди больших сугробов зимой;
- низко летают птицы - к холодной погоде, высоко - к теплой;
- звездное небо в ноябре предвещает трескучие морозы;
- дым, который поднимается трубой, - к заморозкам;
- пушистый иней в конце ноября - к солнечному декабрю;
- если снег трещит под ногами, значит, скоро быть холодам;
- тучи идут против ветра - к метели;
- облака идут с севера - резко похолодает;
- снег падает большими хлопьями - к потеплению;
- если кольца вокруг солнца, значит, будет ненастная погода;
- туманное утро - к снежным метелям;
- муха поздней осенью ожила в доме - зима будет теплой;
- птицы, кружащиеся возле домов, - к ненастной погоде, если это не воробьи и синицы - они к теплой погоде;
- кошка, которая дома ищет самое теплое место, намекает на промозглую погоду, стужу и метель;
- много пауков в доме осенью - будет холодная зима.
Теги: Донбасс, зима, приметы, суеверие
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