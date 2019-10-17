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«Тарифы должны снижаться»: Землянский рассказал о спекуляциях с платёжками

17.10.2019 21:21
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«Тарифы должны снижаться»: Землянский рассказал о спекуляциях с платёжками

Аналитик Альтернативного экспертного правительства Валентин Землянский уверен, что тарифы на газ для населения Украины можно в этом году не просто не повышать, а даже снизить. Для этого достаточно постановления Кабинета министров Украины. Об этом сообщает replyua.net, ссылаясь на "Сегодня".

Но Кабмин почему-то твердит о повышении тарифов на горячую воду и отопление. Эксперт доказывает, что расчеты, сделанные с 1 января 2019 года, исходили из закупочной цены газа, исходя из стоимости газа 8500 грн за 1000 куб. м. По информации "Нафтогаза", летом и осенью компания закупила газ на 30% дешевле – по 6500 грн за 1000 куб. м.

"Учитывая, что в цене гигакалории тепла и кубометра горячей воды стоимость газа составляет примерно 60%, несложный расчет показывает: нынешние расценки на них могут снизиться минимум на 20% и это окажется безубыточным для теплокоммунэнерго, даже с учетом инфляции, роста зарплат и т. д. Поэтому тарифы должны не повышаться, а, наоборот, снижаться. Или, как минимум, не меняться до конца апреля 2020 года, когда закончится отопительный сезон", - делает выводы Землянский.



Теги: Донбасс, коммунальные услуги, тарифы
 
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