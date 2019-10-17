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Вакарчук поразил заявлением о Зеленском, раскрыта скандальная правда: «Я не напрашивался…»
Святослав Вакарчук прокомментировал свои личные отношения с Владимиром Зеленским
Певец и лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук в интервью «Украинской правде» сообщил причину, почему он уже как несколько лет не общается с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Я никогда не напрашивался на разговор к президенту. Мне кажется, что президент имеет свое видение, свою ответственность, он всегда имеет право инициативы на общение с тем или иным политиком. Мне достаточно общения парламентского, с трибуны. Я обращаюсь к президенту с трибуны, когда он в парламенте или когда его нет. Если у меня неотложное желание поговорить с президентом, я к нему обращусь», – дал комментарий Вакарчук.
Святослав Вакарчук, прежде всего, заинтересован в том, чтобы президент Украины был успешным. Как и страна, которую выбрала. И подчеркнул, что во время избирательной кампании один из лозунгов его партии «Голосуй не по приколу», он не адресовал Зеленскому и его партии.
«Я встретил товарища, который в тот день потерял друга на войне. В тот же вечер присутствовал при разговоре молодых людей, большой компании, которые полушутя говорили: «Слушайте, не за кого голосовать. Буду голосовать по приколу». Дословно. И я, сопоставив эти две вещи, подумал: «Неужели этот человек погиб за то, чтобы люди – неважно, за кого они голосуют, голосовали по-приколу?»Из серии «и все равно не за кого, давайте сделаем так», – сказал Святослав Вакарчук.
Напомним, что Святослав Вакарчук сказал о том, что быть народным депутатом-очень непросто. Такая работа, по его словам, не приятнее.
Вакарчук рассказал также, что его путь в парламент был преисполнен чувством долга перед народом Украины. По его же словам, главное желание многих украинцев – увидеть в Раде новых людей, нацеленных на развитие мира, а также процветания в Украине.
Вакарчук также сообщил, что у него совсем небольшая фракция в парламенте. По его словам, она не является очень влиятельной. Однако он не исключил, что влияние в этой фракции все же есть.
Теги: политика, Донбасс, президент, Вакарчук, интервью, Зеленский
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