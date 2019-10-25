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«Пока не упал»: в сети указали на признак скорого разрушения Крымского моста

25.10.2019 09:37
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«Пока не упал»: в сети указали на признак скорого разрушения Крымского моста

В интернет-сети указал на необычное движение по Крымском мосту, соединяющему незаконно аннексированный украинский Крым с Россией. Как передает replyua.net, об этом сказано в тексте сообщения блогера RoksolanaToday&Крым25% в Twitter. «Два состава последовали в направлении Керчи, а затем пошли в направлении Тамани. Пока не упал», - отмечается в посте. Подобный маневр связан с переносом Россией запуска железнодорожного сообщения по Крымскому мосту с декабря 2019 года на июнь 2020 года. Эксперты отмечают, что еще месяц назад там обвалился тоннель со стороны Керчи, что сделало запуск поездов невозможным.



Теги: Донбасс, Крым, признак, разрушения
 
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