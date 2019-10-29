"Слуга народа" Камельчук угодил в скандал из-за признания боевиков "ЛНР"

29.10.2019 19:08

Нардеп от президентской партии Юрий Камельчук оказался в эпицентре грандиозного скандала из-за своей публикации в Сети по разведению сил в Золотом.

Политик написал пост на своей странице в Facebook, где он признал стороной конфликта на Донбассе боевиков "ЛНР", подконтрольных России, передает Диалог.UA.

Камельчук поприветствовал разведение сил возле Золотого на Луганщине, после чего нарвался на гнев пользователей из-за некорректной формулировки об оккупантах. "ВСУ и "ЛНР" подтвердили готовность начать разведение войск в Золотом", - сообщил "слуга народа", после чего на него обрушилась волна критики из-за того, что нардеп употребил формулировку "ЛНР" вместо ОРДЛО.

Комментаторы напомнили Камельчуку, что "ЛНР" никто не признал, и на Донбассе присутствуют войска России, обвинив "слуг народа" в том, что такими публикациями и поступками они предают интересы Украины.

После массового возмущения Камельчук отредактировал публикацию, заметив "ЛНР" на оккупационные войска.