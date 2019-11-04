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До +21: синоптики дали прогноз на начало недели
После теплого октября в Украину, пусть и с некоторым запозданием, но пришли осенние холода. В то же время на днях появлялась информация о том, что страну ждут очередные несколько теплых дней. Сайт "Сегодня" узнал, какую погоду прогнозируют отечественные синоптики в первые дни ноября.
В понедельник, 4 ноября, потеплеет еще больше, при этом с потеплением в западные области придут не очень привычные для этого месяца грозы. Температура воздуха днем составит: на западе 15-19 градусов тепла, в центре от 14 до 17 градусов, на севере 12-15 градусов выше нуля, на востоке 9-11, и в южных регионах 15-18 градусов.
Во вторник, 5 ноября, на западе страны сухо, а вот в остальных регионах, кроме Луганской области и Крыма, дожди, возможны грозы.В западных, северных и восточных областях днем 14-16 градусов, в центре от 15 до 19 градусов, на юге от 17 до 20 градусов выше нуля.
В среду, 6 ноября, дожди с грозами снова ожидаются в западных областях. На остальной части страны сухо и тепло, средняя температура воздуха в Украине днем 15-17 градусов тепла.
Народный прогноз погоды
3 ноября почитается память преподобного Илариона Великого. Если 3 ноября стоит ясная безоблачная погода — это признак скорого понижения температуры, пишет сайт "Синоптик".
4 ноября отмечается праздник Казанской иконы Божией Матери. Этот день считался очень удачным для свадеб. Происходит перелом погоды. Если на Казанскую день начнется туманом — оттепели быть, а если ясный день — жди похолодания.
5 ноября почитается память святого апостола Иакова. Если на Якова выпадала снежная крупа или град, то считалось, что на Матренин день (22 ноября) зима на ноги встанет.
6 ноября почитается память святого Арефы и отмечается день иконы Божией Матери "Всех скорбящих радость". Ночью 6 ноября может выпасть первый прочный снег. В старину заметили, если грибов уродилось мало — зима будет снежная и суровая.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, бабье лето, прогноз погоды
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