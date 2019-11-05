Дело о закупке некачественных бронежилетов: ГБР сообщило о подозрении пяти топ-чиновникам Минобороны

05.11.2019 20:26

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении пяти топ-чиновникам Министерства обороны Украины в закупке некачественных бронежилетов "Корсар". Об этом на брифинге сообщил директор ГБР Роман Труба, пишет 112.

По словам директора ГБР, сообщено о подозрении начальнику главного управления Минобороны, заместителям управления и начальникам отделов.

Установлено, что Минобороны закупило 20 тысяч бронежилетов стоимостью 176 млн гривен, однако 7 тысяч бронежилетов оказались бракованными.

Общая стоимость убытков составила 61 млн гривен.

Труба сообщил, что в дождевых условиях эти бронежилеты простреливаются.

"Корсар М3" – бронежилет, который разработан и изготавливается украинской компанией НПО "ТЕМП-3000". Был разработан в 2002 году для украинских миротворцев. Первые образцы прошли испытания в условиях боевых действий в Ираке, Ливане и на Балканах.

После начала войны на востоке Украины резко возрос спрос на эти средства защиты. Так, если за период 2011-2013 годов для ВСУ было изготовлено всего 150 образцов, то уже в мае 2014 года производитель получил заказ на 24 тыс. бронежилетов.