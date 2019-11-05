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Дело о закупке некачественных бронежилетов: ГБР сообщило о подозрении пяти топ-чиновникам Минобороны
Государственное бюро расследований сообщило о подозрении пяти топ-чиновникам Министерства обороны Украины в закупке некачественных бронежилетов "Корсар". Об этом на брифинге сообщил директор ГБР Роман Труба, пишет 112.
По словам директора ГБР, сообщено о подозрении начальнику главного управления Минобороны, заместителям управления и начальникам отделов.
Установлено, что Минобороны закупило 20 тысяч бронежилетов стоимостью 176 млн гривен, однако 7 тысяч бронежилетов оказались бракованными.
Общая стоимость убытков составила 61 млн гривен.
Труба сообщил, что в дождевых условиях эти бронежилеты простреливаются.
"Корсар М3" – бронежилет, который разработан и изготавливается украинской компанией НПО "ТЕМП-3000". Был разработан в 2002 году для украинских миротворцев. Первые образцы прошли испытания в условиях боевых действий в Ираке, Ливане и на Балканах.
После начала войны на востоке Украины резко возрос спрос на эти средства защиты. Так, если за период 2011-2013 годов для ВСУ было изготовлено всего 150 образцов, то уже в мае 2014 года производитель получил заказ на 24 тыс. бронежилетов.
Теги: Донбасс, подозреваемый, бронежилет, чиновники
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