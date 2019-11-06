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Землетрясение в Украине: сейсмолог озвучил свой сценарий вероятной катастрофы
Землетрясения на Закарпатье магнитудой 7 баллов не будет. Об этом сообщил сейсмолог и заместитель директора института геофизики Александр Кендзера.
Регион на Закарпатье действительно может быть уязвимым, но сейчас что-либо предугадать - невозможно. Эксперт заверил, что даже если воедино сойдутся все более чем шесть сотен признаков землетрясения – нет 100% уверенности, что оно произойдет.
"Землетрясение – это не трамвай, который по расписанию ходит. Если где-то возникает напряженно-деформированное состояние, то меняются вокруг него все поля физические, и слежение за теми полями и представляет собой то, что называется признаками возможного землетрясения. Однако все они вместе взятые говорят об изменении напряжения деформированного состояния, а не о том, что будет землетрясение", - сказал Кендзера.
Когда может произойти сильное землетрясение в той или иной части мира – предсказать фактически невозможно.
"Может быть множество маленьких землетрясений с той энергией, или энергия может начать передавать в другую точку, и не будет землетрясения", - резюмировал сейсмолог.
Источник: from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, катастрофа, землетрясение
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