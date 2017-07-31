- Эксперт рассказал, почему Украину может накрыть тотальная бедность17:05
- Представитель ОБСЕ Фриш в августе наведается к украинским заложникам в тюрьмы ОРДЛО16:47
- В августе украинцев ожидает мини-отпуск16:35
- Експерт розповів про катастрофічну ситуацію з боєприпасами в Україні16:30
- Первые подробности расстрела в центре Ивано-Франковска (видео)16:02
- В Харькове ребенок застрял в стиральной машине15:45
- Раскрыта схема, как показать на границе ЕС свою состоятельность15:32
- У Саакашвілі розповіли, через яку справу у Грузії його позбавили українського громадянства15:17
- В СБУ заявили, что боевики стали брать в плен украинцев, навещающих родственников в "ДНР"15:05
- Удастся ли Украине стать экономически независимой от РФ14:48
Експерт розповів про катастрофічну ситуацію з боєприпасами в Україні
Станом на сьогоднішній день в Україні виникла нагальна потреба у стрілецьких та артилерійських боєприпасах малого калібру, а також у артилерійських боєприпасах 152-мм, виробництво яких відбувається за межами України. Як передає replyua.net з посиланням на «Народну правду», таку точку зору оприлюднив Сергій Згурець, який є директором інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.
«Дана проблема є вкрай гострою, через що у кінці минулого року відбулося затвердження програми відновлення боєприпасної галузі, яка мала відношення, в першу чергу, до великокаліберних боєприпасів для артилерії. Однак реалізація цієї програми була задовільнена через відсутність фінансування», - сказав Згурець та підкреслив, що деяка частина фінансових ресурсів, про які вів мову президент України Петро Порошенко, говорячи про створення патронного заводу, буде спрямована на закупівлю боєприпасів.
«Водночас, я впевнено не можу сказати, що будівництво буде розпочато вже завтра, через це в даний час у мене немає підтвердження, що почалися ті чи інші тендерні процедури, пов'язані з виробництвом боєприпасів», - уточнив він.
Теги: Украина, Донбасс, катастрофа, боеприпасы
- Дальнейшая военная поддержка США Украины под угрозой
- Політолог розповів, через кого Порошенко передавав гроші Трампу (відео)
- Как на Олимпиаде американский дуэт установил рекорд, а украинский - антирекорд (ФОТО)
- «Стоп Путін! Стоп війна» - жителі Європи вийдуть на акцію в підтримку миру та України
- Журналисты уличили США в передаче Украине военного хлама
- Обама "болеет" за Украину: "Одних слов недостаточно, мы готовим реальную помощь" (ВИДЕО)
- Представитель ОБСЕ Фриш в августе наведается к украинским заложникам в тюрьмы ОРДЛО16:47
- В СБУ заявили, что боевики стали брать в плен украинцев, навещающих родственников в "ДНР"15:05
- За отказ ехать в Мариуполь “динамовцам” пригрозили техническим поражением14:30
- Бутусов раскрыл подробности главного поражения в истории АТО12:15
- Ситуация на КПВВ: небольшие очереди - на «Гнутово» и на «Новотроицком»10:23
- В зоне АТО снова горячо: ранены четверо бойцов ВСУ10:00
- В Покровске задержали мопедиста с огромным пакетом конопли21:51
- БОЕВИК «ДНР», УБИВШИЙ ШКОЛЬНИКА ИЗ КРАМАТОРСКА, ВЫШЕЛ ИЗ КРЫМСКОГО СИЗО19:50
- Нацполиция меняет формат участия в АТО: появились первые детали17:48
- Українку, яку катували бойовики, звільнили з полону у важкому психологічному стані17:30
- Эксперт рассказал, почему Украину может накрыть тотальная бедность17:05
- Что происходит в партии «За жизнь»17:00
- Представитель ОБСЕ Фриш в августе наведается к украинским заложникам в тюрьмы ОРДЛО16:47
- В августе украинцев ожидает мини-отпуск16:35
- Експерт розповів про катастрофічну ситуацію з боєприпасами в Україні16:30
- С Первого канала со скандалом ушел Андрей Малахов16:15
- Первые подробности расстрела в центре Ивано-Франковска (видео)16:02
- В Харькове ребенок застрял в стиральной машине15:45
- Раскрыта схема, как показать на границе ЕС свою состоятельность15:32
- Путин слетал в Финляндию за выпивкой15:25
- Что происходит в партии «За жизнь»17:00
- Як очистити шкіру в домашніх умовах?12:30
- КАК ПИРСИНГ МОЖЕТ НАВРЕДИТЬ ЗДОРОВЬЮ12:00
- Как изменить свой характер? 7 советов09:38
- Почему чай в пакетиках в разы хуже листового09:18
- «Железные леди»: три знака Зодиака с твердым характером08:15
- Солодкий продукт, що уповільнює старіння07:48
- Польза мёда сильно преувеличена07:21
- «Вона» працюе?22:37
- Вкладай свідомо: як обрати "економне" житло на вторинному ринку22:10
- На окраине Горловки “призраки” вырезали минометный расчет “ихтамнетов” в полном составе: стали известны подробности ликвидации террористов
- Техника уже подошла - будет горячо по всей лини фронта: боевики “Л/ДНР” анонсировали серьезные бои
- Ловушка от Захарченко: "ДНР" берет в плен тысячи человек
- Опасность грозит всем украинцам: Анастасия Приходько рассказала шокирующие подробности своего волонтерства
- “Россия заплатит за Крым и Донбасс! Это может тянуться 5-10 лет. Мы будем беднеть, ничего хорошего”, - член совета при Путине Шаблинский заставил пропагандистов заикаться. ВИДЕО
- Побросали оружие и трусливо сбежали с поля боя: силы АТО мощно отбили наступление ДРГ террористов "ЛНР" в районе Бахмутской трассы - у боевиков потери
- Соцсети: Возле комендатуры террористов в оккупированном Луганске произошла перестрелка
- "Никакой украинофобии здесь нет": Киевлянка разозлила соцсеть "правдой" о России
- Боевиков, российских наемников и военных преступников ждет «бомба»
- В “ЛНР” большая разборка между “рашистами”: 40 вооруженных боевиков Плотницкого ограбили склад Стрелкова-Гиркина – подробности