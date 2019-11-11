Задержанный в Польше Мазур рассказал о своем "чеченском" прошлом

11.11.2019 10:30

Ветеран АТО Игорь "Тополя" Мазур опроверг обвинения РФ о его участии в боевых действиях в Чечне, заявив, что он был там в качестве журналиста. Об этом он рассказал на совместной с генконсулом Украины пресс-конференции в Люблине, сообщает телеканал 112 Украина.

"Я не принимал участия в боевых действиях. Я был на территории Чечни в то время, мы приехали как журналисты, был пресс-центр "Свободный Кавказ", - сказал Мазур.

Он отметил, что украинские пограничники не предупреждали его о присутствии в базе Интерпола. Бывший боец АТО также рассказал, что был в Польше в прошлом и позапрошлом году.