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Задержанный в Польше Мазур рассказал о своем "чеченском" прошлом
11.11.2019 10:30
Ветеран АТО Игорь "Тополя" Мазур опроверг обвинения РФ о его участии в боевых действиях в Чечне, заявив, что он был там в качестве журналиста. Об этом он рассказал на совместной с генконсулом Украины пресс-конференции в Люблине, сообщает телеканал 112 Украина.
"Я не принимал участия в боевых действиях. Я был на территории Чечни в то время, мы приехали как журналисты, был пресс-центр "Свободный Кавказ", - сказал Мазур.
Он отметил, что украинские пограничники не предупреждали его о присутствии в базе Интерпола. Бывший боец АТО также рассказал, что был в Польше в прошлом и позапрошлом году.
Теги: Польша, Интерпол, Чечня, УНА-УНСО, задержание
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