Стало известно, о чем Зеленский и Путин поговорили по телефону

26.11.2019 09:30

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, сообщает ICTV.

Глава Украины во время телефонного разговора с российским лидером отметил важность недавнего возвращения РФ украинских кораблей.

Также украинский гарант отметил необходимость возвращения всего вооружения, оборудования и документации, находящихся на этих судах.

Кроме того, во время разговора стороны затронули вопрос газовых переговоров в трехстороннем формате Украина – Россия – ЕС.