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Опубликован список пропавших во время пожара в Одессе
В результате пожара в одесском колледже пострадали 29 человек, одна из пострадавших вчера погибла, считаются пропавшими 14 человек, сообщает РБК Украина.
В список пропавших попали:
1. Маркина Юлия Михайловна 2003 г.р., студентка.
2. Чугунник Людмила Михайловна 2001 г.р., студентка. Последний раз с ней общались 3 декабря. Предположительно находилась в колледже.
3. Трофимчук Кирилл Игоревич 2003 г.р., студент. Связывался с матерью в 10:23, сообщил, что задыхается от дыма и попрощался с ней.
4. Пяточкина Екатерина 2003 г.р., студентка. Была на занятиях на четвертом этаже. В 10:12 сообщила по телефону отцу, что в колледже пожар и осталась в бухгалтерии с Юлией Маркиной и двумя бухгалтерами.
5. Катышевская Вероника Дмитриевна 1955 г.р., сотрудница бухгалтерии колледжа.
6. Перчик Ирина Васильевна, сотрудница бухгалтерии. Последний раз разговаривала с мужем в 10:12 сообщила, что задыхается от дыма и попрощалась с ним.
7. Тарасова Наталья Васильевна 1959 года рождения, сотрудница бухгалтерии. В 10:00 связывалась с дочерью и сообщила, что находится в колледже.
8. Третьякова Наталья Алексеевна, заведующая отделением колледжа, преподаватель.
9. Бортюк Анна Леонидовна 1976 г.р., преподаватель.
10. Александров Борис Георгиевич, 1958 г.р., директор Института морской биологии. Звонила его секретарь Галина Иванович, которая сообщила, что в колледже задымление и он упал на пол. Просила помощи.
11. Иванович Галина Валентиновна, 1954 г.р., сотрудница ИМБ НАН Украины.
12. Беженарь Елена Валериевна 1995 г.р., лаборант. Последний раз ее видели в 9:30, когда она ехала на работу в колледж.
13. Коваль Мария Владимировна. Последний раз общалась с родственниками в 7:00 утра. С 14:00 телефон не в сети.
14. Соловей Вера Дмитриевна 1951 г.р.
Теги: Одесса, колледж, пожар
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