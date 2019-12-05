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Порошенко, Тимошенко и Вакарчук позвали украинцев на Майдан
Лидеры партий "Батькивщина" Юлия Тимошенко, "Европейской солидарности" Петр Порошенко и "Голоса" Святослав Вакарчук призвали граждан Украины выходить на Майдан, чтобы показать единство нации. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат от "ЕС" Андрей Парубий, информирует nardep.org.ua.
По его словам, лидеры трех партии просят украинцев в воскресение, 8 декабря, выйти на Майдан в Киеве, чтобы показать действующим властям решимость в борьбе за независимую и свободную Украину. Лидеры партий хотят, чтобы после этой акции президент Украины Владимир Зеленский понял важность не нарушать "красные линии" на саммите лидеров "нормандской четверки", который пройдет 9 декабря в Париже.
Тимошенко, Порошенко и Вакарчук призывают Зеленского на саммите не идти на компромиссы по Крыму и не соглашаться на проведение выборов на Донбассе до вывода с этих территорий российских войск и взятия под контроль границы с Россией. Также они потребовали не прекращать международные судебные процессы против РФ.
Теги: Вакарчук, Майдан, Порошенко, Тимошенко
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