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Зеленский распорядился закрыть все игорные заведения

20.12.2019 15:30
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Зеленский распорядился закрыть все игорные заведения

В Украине с сегодняшнего дня закрывают все игорные заведения с целью выведения бизнеса из тени. Об этом на своей странице в Facebook, написал Президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера Верховная Рада провалила принятие закона о легализации игорного бизнеса. Мы знаем, кто за этим стоит.
Не хотите играть по прозрачным правилам? Не хотите работать цивилизованно и платить в бюджет?
Что же, давайте по-другому. С сегодняшнего дня немедленно закрываем все игровые залы.  Думай ... те", - написал Президент.
О принятии соответствующих мер уже заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.
"Все игорные клубы, лотереи и игорные заведения должны быть закрыты. Требую от Нацполиции до 16 часов 20 декабря в соответствии с постановлением КМУ прекратить функционирование игорных заведений", - сказал он.



Теги: закрытие, игорный бизнес, Зеленский
 
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