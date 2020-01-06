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На Буковине более 15 автомобилей попали в снежную ловушку
06.01.2020 11:00
На Заставнивщине в Черновицкой области свыше 15 автомобилей более шести часов находятся в снежном плену. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание Букинфо.
"Возле села Чуньков на Заставнивщине более 15 автомобилей, большинство из которых легковые, уже более шести часов находятся в снежной ловушке. Сейчас, по словам очевидцев, снежный сугроб достигает более одного метра, снег не утихает", - говорится в сообщении.
Теги: снег, ловушка, Буковина, автомобиль
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