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Зеленский решил дать Гончаруку второй шанс (ВИДЕО)
Зеленский отказался отправлять Гончарука в отставку, передает Цензор.НЕТ.
Решение об этом было принято после личной встречи президента Владимира Зеленского и премьер-министра Алексея Гончарука.
"Во-первых, хочу поблагодарить вас за эту встречу. Во-вторых, я получил от вас заявление сегодня об увольнении и, в связи с последними конфликтными ситуациями, или со скандалами, как угодно, скажем так, с очень неприятной ситуацией. Вы знаете, какое у меня к Вам личное отношение, и личное отношение к вашему молодому правительству. Я подумал, и мне кажется, что так будет правильно, я решил дать вам шанс и шанс вашему правительству, если вы решите некоторые моменты, которые сегодня очень важны и очень волнуют наше общество", - сказал Зеленский во время встречи с премьером.
Теги: отставка, Зеленский, Гончарук
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