Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Рада одобрила сокращение количества нардепов

04.02.2020 15:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Рада одобрила сокращение количества нардепов

Верховная Рада поддержала за основу законопроект № 1017, которым предусматривается уменьшение конституционного состава парламента с 450 до 300 нардепов. "За" проголосовали 236 нардепов, сообщает телеканал 112 Украина.
Проект изменений в Конституцию предусматривает сокращение количества нардепов с 450 до 300. Документ начнет действовать после выборов нового состава Верховной Рады. Таким образом, избранный парламент сможет работать в существующем составе, а вот новый - уже в составе 300 депутатов.
Кроме того, предлагается установить, что выборы должны состояться по пропорциональной избирательной системе.



Теги: закон, депутат, сокращение, Верховная Рада
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх