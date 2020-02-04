Рада одобрила сокращение количества нардепов

04.02.2020 15:00

Верховная Рада поддержала за основу законопроект № 1017, которым предусматривается уменьшение конституционного состава парламента с 450 до 300 нардепов. "За" проголосовали 236 нардепов, сообщает телеканал 112 Украина.

Проект изменений в Конституцию предусматривает сокращение количества нардепов с 450 до 300. Документ начнет действовать после выборов нового состава Верховной Рады. Таким образом, избранный парламент сможет работать в существующем составе, а вот новый - уже в составе 300 депутатов.

Кроме того, предлагается установить, что выборы должны состояться по пропорциональной избирательной системе.