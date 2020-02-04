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Рада одобрила сокращение количества нардепов
04.02.2020 15:00
Верховная Рада поддержала за основу законопроект № 1017, которым предусматривается уменьшение конституционного состава парламента с 450 до 300 нардепов. "За" проголосовали 236 нардепов, сообщает телеканал 112 Украина.
Проект изменений в Конституцию предусматривает сокращение количества нардепов с 450 до 300. Документ начнет действовать после выборов нового состава Верховной Рады. Таким образом, избранный парламент сможет работать в существующем составе, а вот новый - уже в составе 300 депутатов.
Кроме того, предлагается установить, что выборы должны состояться по пропорциональной избирательной системе.
Теги: закон, депутат, сокращение, Верховная Рада
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