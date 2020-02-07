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В Украине возник дефицит медицинских масок

07.02.2020 11:00
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В Украине возник дефицит медицинских масок

В Министерстве здравоохранения обсуждают меры по решению вопроса дефицита хирургических масок на рынке. Об этом заявил на брифинге по распространению коронавируса генеральный директор Директората общественного здоровья Минздрава Украины Андрей Скипальский, передает УНН.
“В Минздраве Украины состоялась встреча с руководством заместителя министра Виктора Ляшко с производителями и дистрибьюторами хирургических масок, и их поставщиками, поскольку можно наблюдать определенный дефицит на рынке, поэтому были обсуждены определенные меры по решению вопроса дефицита на складах и в розничных сетях”, — сказал Андрей Скипальский.



Теги: вирус, дефицит, маска, медицина
 
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