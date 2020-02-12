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В Украине вырос индекс счастья
12.02.2020 13:00
На конец 2019 года 51% украинцев считали себя счастливыми, а 18% считали, что свою жизнь несчастливой. Об этом свидетельствуют данные международного опроса Gallup International, который в Украине проводил КМИС, сообщает РБК-Украина.
Таким образом, индекс счастья составил +33% против +8% в 2017 (в 2018 году этот вопрос в Украине не ставился).
По данным Gallup International, с 2014 года в мире наблюдается неуклонное падение индекса счастья, который рассчитывается как разница между процентом счастливых и процентом несчастных людей. Он снизился с 64% в 2014 году до 48% в 2018 году. В 2019 году этот показатель остался тем же, что и в 2018 году, то есть 48%.
Теги: увеличение, счастье, индекс
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